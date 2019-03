JAKARTA – Boy band asal Irlandia, Westlife bersiap menyapa fans di Indonesia lewat konser bertajuk Westlife - The Twenty Tour 2019. Konser kelompok beranggotakan 4 personel ini diumumkan langsung oleh sang promotor, Full Color Entertainment.

"Westlife reuni kembali, setelah tujuh tahun masa rehat, akhirnya mereka akan kembali hadir dengan tur terbaru-nya yang akan berjalan mulai tahun ini," tulis Full Color seperti dilansir dari Solopos, Minggu (24/3/2019).

Dalam konser tersebut, Westlife berjanji bakal membawakan lagu-lagu hits lamanya termasuk Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings, hingga You Raise Me Up.

"Pada persembahan konsernya nanti Westlife akan menampilkan lagu terbarunya dan tentunya juga akan membawakan lagu-lagu hits," sambung Full Color Entertaiment.

Rencananya, pertunjukkan grup yang digawangi Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Mark Feehily ini akan digelar pada 7 Agustus 2019.

Bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, konser tersebut bakal dibuka tepat pukul 20.15 WIB.

Konser Westlife - The Twenty Tour 2019 menandai perjalanan karier Shane Filan cs selama 20 tahun di industri musik. Mereka akan membuka tur konser di Belfast pada 25 Mei mendatang .

