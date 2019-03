JAKARTA - Berakhir sudah fan meeting Park Bo Gum di Jakarta yang bertajuk "Good Day". Digelar di Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, fan meeting Park Bo Gum berlangsung kurang lebih selama tiga jam.

Baca Juga: Buka Fan Meeting, Park Bo Gum: Halo Indonesia!

Selama fan meeting, Park Bo Gum melakukan banyak hal untuk memanjakan penggemarnya. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan fans dan memberikan hadiah kepada mereka, Park Bo Gum juga menunjukkan musikalitasnya sebagai seorang entertainer multitalenta.

Di penghujung fan meeting, Park Bo Gum mengucapkan terima kasihnya kepada penggemar Tanah Air yang terus menunjukkan respons positif selama event berlangsung.

"Apakah kalian senang? Saya juga benar-benar senang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada fans Indonesia yang sudah bersama saya hari ini," tutur Park Bo Gum pada Sabtu (23/3/2019).

"Hari ini spesial untuk setiap orang. Terima kasih untuk fans Indonesia yang meluangkan waktunya untuk saya. Juga fans luar negeri yang menyempatkan waktu menemui saya," sambung bintang Encounter tersebut.

Sayangnya, tidak ada janji untuk kembali ke Indonesia dilontarkan oleh Park Bo Gum. Pasalnya, aktor kelahiran 1993 itu masih belum tahu kapan akan bisa berkunjung ke Tanah Air.

"Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Sampai saat kita bertemu lagi, saya harap kalian menjaga diri, sehat-sehat selalu. Thanks for today. Until we meet again, take care," pesan Park Bo Gum.

Baca Juga: Jessica Iskandar Kenakan Pakaian Terbuka, Netizen: Celananya Belum Kering

"Good Day" menjadi fan meeting kedua Park Bo Gum di Indonesia. Fan meeting pertamanya yang bertajuk "Oh Happy Day" digelar di Jakarta pada 2017.

(LID)