JAKARTA - Park Bo Gum menepati janjinya untuk menciptakan suasana konser dalam event ‘Park Bo Gum Asian Tour Good Day in Jakarta’ yang digelar di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (23/3/2019).

Memasuki segmen kedua, Park Bo Gum menyanyikan sejumlah lagu untuk para penggemarnya. Dia membawakan lagu Through the Night dari IU dan Celebrity milik PSY. Aktor Encounter itu juga mendendangkan beberapa lagu miliknya, seperti My Person dan Always be with You yang merupakan soundtrack drama Encounter.

Baca juga: Dipeluk Park Bo Gum di Atas Panggung, Fan: Bikin Nagih!

“I love Indonesia. Are you having fun? You guys are awesome (Aku mencintai kalian, Indonesia. Apakah kalian bersenang-senang? Kalian memang luar biasa),” katanya dari atas panggung.

Park Bo Gum terlihat tak mampu menutupi rasa bahagia melihat antusiasme fans yang turut bernyanyi dan berjingkrak bersamanya. Meski begitu, aktor 26 tahun itu tak lupa mengingatkan para penggemarnya untuk tetap mengutamakan keselamatan mereka selama acara berlangsung.

“Aku mendapatkan energi dari kalian. Walaupun kalian sedang berdiri, tapi kita harus mematuhi aturan keamanan. Tidak ada yang terluka kan?” ujar Park Bo Gum.

Baca juga: Kompak Hadiri Pesta Ulang Tahun BCL, Luna Maya dan Ariel NOAH CLBK?

Penggemar memang sedikit lepas kontrol di awal segmen kedua. Pasalnya, saat itu, Park Bo Gum berjalan mengelilingi venue untuk bisa lebih dekat dengan fans.

Tentu saja, penggemar yang awalnya duduk rapi di kursi masing-masing langsung berlarian mengikuti Park Bo Gum. Hal itu mereka lakukan demi bisa melihat sang idola dari jarak dekat.*

(SIS)