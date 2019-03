JAKARTA – Memeringati 20 tahun berkarya, boy band era '90-an Westlife akan mempersembahkan sebuah konser bertajuk ‘Westlife–The Twenty Tour 2019’. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi pelantun My Love tersebut.

Konser tersebut, dipastikan menjadi pengobat rindu bagi para penggemar Westlife di Tanah Air, setelah mereka vakum selama 7 tahun terakhir. Konser Westlife-The Twenty Tour 2019 akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Banten, pada 7 Agustus 2019.

Dalam konser Westlife-The Twenty Tour 2019 tersebut, boy band yang kini hanya menyisakan empat personel itu akan memanjakan penggemarnya dengan sederet tembang andalan mereka. Swear It Again, Fool Again, dan Uptown Girl adalah beberapa dari daftar lagu yang akan mereka bawakan.

Rencana Westlife menggelar konser The Twenty Tour 2019 tercetus setelah keempat personelnya merilis single terbaru mereka, Hello My Love pada Oktober 2018. Mereka akan memulai rangkaian The Twenty Tour 2019 di Dublin, Irlandia, pada 25 Mei 2019 hingga 5 Juli 2019.

Penampilan di Irlandia tersebut sekaligus menjadi ajang reuni perdana personel Westlife setelah mereka konser di Croke Park Dublin, Irlandia, pada 23 Juni 2012. Seperti diketahui, Westlife menuai popularitas setelah merilis Swear It Again pada 1999. Kala itu, mereka memiliki lima personel hingga akhirnya Bryan McFadden hengkang dari boy band itu pada 2004.

Selama 20 tahun berkarya, Weslife membukukan berbagai kesuksesan, termasuk menjual lebih dari 55 juta keping album di seluruh dunia. Lebih dari itu, boy band asal Inggris ini juga menjadi satu-satunya kelompok musik yang memiliki tujuh single yang sukses menempati posisi puncak di tangga lagu Inggris.

Lewat konser Westlife-The Twenty Tour 2019, penggemar bisa bernostalgia dengan masa kejayaan Westlife di awal era 2000-an. (edh)

