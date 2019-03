JAKARTA - Terpilihnya Vanya dan Mavin melangkah ke industri musik Korea Selatan turut membuat bangga Tanah Air. Begitu juga yang dirasakan oleh Star Media Nusantara sebagai talent manajemen yang menaungi Vanya dan Mavin selama berkarier di Indonesia.

Lina Priscilla, Presiden Director Star Media Nusantara mengungkapkan kebahagiaan saat kedua talent-nya dapat go international dan digandeng oleh agensi Korea Selatan, Zenith. Lina pun berharap agar karier Vanya dan Mavin dapat diterima masyarakat dunia dari berbagai kalangan.

"Tentunya senang Vanya dan Mavin terpilih dari Indonesua. Jadi, lewat proyek ini bisa berdampak bagus buat karier Vanya dan Mavin juga. Semoga mereka dapat berkarier dengan baik, sukses dan dapat diterima di internasional," ujar Lina Priscilla saat ditemui di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Selain kebaikan karier Mavin dan Vanya, Lina juga menyisipkan harapan agar melangkahnya mereka ke dunia internasional dapat menjadi pembuka jalan bagi talent lainnya untuk mengikuti jejak yang sama.

"Semoga, ini juga untuk membuka pintu internasional market Indonesia. Juga agar para talent Tanah Air dapat lebih tereksplor. Ini baru kerja sama pertama dan akan ada kelanjutannya," tutup Lina Priscilla.

Seperti diketahui, Vanya, lulusan dari The Next Boy/Girl Indonesia kini menjadi bagian dari grup Z-Pop yang dibentuk oleh Zenith. Bersama 6 peraonel lain dari negara yang berbeda, Vanya telah merilis single pertama yang berjudul What You Waiting For.

Sementara itu, Mavin berhasil menembus industri musik Korea Selatan bersama grupnya yakni Z Boys. Serupa dengan Z Girls, Z Boys pun telah merilis single pertama mereka yang berjudul No Limit.

