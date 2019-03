JAKARTA - Dua alumni The Next Boy/Girl Band yakni Vanya dan Mavin menjajaki langkah baru dalam kariernya. Keduanya terpilih sebagai anggota Z-Pop Dream yang dibentuk oleh agensi Korea, Zenith.

Mavin tergabung dalam grup Z Boys bersama 6 personel lainnya dari negara yang berbeda-beda. Sementara itu, Vanya tergabung dalam Z Girls yang juga digawangi oleh 7 personel dari negara berbeda.

Baca Juga:



Sebut Syahrini Ada Hubungan dengan Pak Haji , Lia Ladysta Dihujat Netizen

Ambil Rapor Anak, Penampilan Nia Ramadhani Jadi Bahan Nyinyir Netizen

Tergabung dalam Z Boys dan Z Girl, baik Vanya maupun Mavin diharuskan menjalani training di Korea selama 3 bulan. Hal ini merupakan pengalaman baru bagi keduanya, mengingat sistem training sendiri berkiblat pada pelatihan K-Pop.

Meskipun terasa berat, Mavin merasa bahwa pelatihan tersebut sangat berdampak baik untuk dirinya. Bersama rekan lainnya, mereka dituntut untuk menjadi terbaik dari yang terbaik.

"Trainingnya berat karena kita dituntut untuk detail. Kalau di Indonesia sudah dibilang detail, kita di Korea itu kita mau bikin lebih daripada detail. Kita enggak pernah stop bikin limit baru. Jadi goals kita enggak ada akhirnya buat ke naik ke level yang lain," ujar Mavin saat ditemui di MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (20/3/2019).

Lewat latihan keras tersebut, Mavin pun merasakan sisi persahabatan antar para personel yang semakin dekat. "Teman kita sudah kayak kain pel kalau lagi latihan. Jadi, kalo sudah latihan berat itu, keringat sudah kemana-mana," pungkas Mavin.

Sementara itu, latihan dengan sistem K-Pop tak pernah terbayangkan oleh Vanya. Hal tersebut pun sempat membuat gadis asal Yogyakarta ini kaget.

"Semua latihannya kayak kuat banget. Mereka ingin kita selalu berusaha lebih. Itu membuat Vanya syok. Waw ini sangt berat untuk ku," cerita gadis 22 tahun tersebut.

"Di sini seiring berjalannya waktu ternyata sangat luar biasa itu hal yang membuat K-Pop Idol itu menjadi sangat berkualitas dan jadi sangat-sangat senang dengan itu," pungkas Vanya.

Seperti diketahui, Z Boys dan Z Girls telah merilis single perdana mereka sekaligus sebagai debut. Z Girls merilis single berjudul What You Waiting For dan ZBoys dengan single perdananya No Limit.

(aln)