JAKARTA - Selain menggelar konser amal bertajuk "Malam Amal Kemanusiaan Melayani Negeri Sepenuh Hati", kedatangan Maher Zain ke Indonesia juga untuk menerima penghargaan. Penyanyi asal Swedia ini berhasil mendapatkan sertifikasi Double Platinum di Indonesia.

Album ketiga Maher Zain berjudul "One" yang dirilis pada 6 Juni 2016 dengan lagu hits seperti Medina, Peace Be Upon You dan The Power telah berhasil menyita perhatian dari penikmat musik Tanah Air. Karena perhatian tersebut, album One mendapatkan Double Platinum dengan penghasilan lebih dari Rp2 miliar.

Baca Juga:



Datangi Polda Metro Jaya, Tessa Mariska Pastikan Nikita Mirzani Bakal Dipenjara

Bikin Gemas, Intip Foto Salmafina Sunan Masa Kecil

Maher pun mengapresiasi penghargaan ini. Ia merasa masyarakat Indonesia benar-benar memberikan sambutan yang hangat atas segala karya yang ia hasilkan.

"Alhamdulillah, saya senang ini menjadi sebuah hadiah istimewa. Semoga kesuksesan ini memberikan inspirasi. Terima kasih kepada pendengar musik Indonesia," jelas Maher.

Beberapa hal yang membuat Maher mendapatkan Double Platinum diungkapkan oleh Universal Music Indonesia, label Maher Zain bernaung.

"Maher Zain punya banyak pendengar setia di Indonesia. Membutuhkan sedikit waktu saja baginya dapat double platinum," kata Managing Director Universal Music Indonesia Wisnu.

"Pencapaian ini tentu luar biasa, karena kita tahu lagu dari Maher Zain begitu segmented (lagu religi) tetapi bisa berhasil meraih Double Platinum," ucap Rina Novita, CEO DNA Productin, selaku perwakilan Maher Zain di Indonesia.

Album One berisi lagu The Power (Featuring Amakhono We Sintu), Medina, Peace Be Upon You, Good Day, By My Side, Jannah, I'm Alive, Allah Ya Moulana, Rabbee Yebarik, True Love, Let It Go, The Way Of Love, Close To You, One Day, dan Ummati.

(aln)