JAKARTA - Maher Zain akan kembali menggelar konser di Indonesia. Kali ini penyanyi asal Swedia tersebut akan melangsungkan konser bertajuk Silaturahmi di 8 kota di Indonesia.

Maher Zain akan menggelar konsernya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, Medan, Palembang, dan Tasikmalaya. Konser Silaturahmi Maher Zain terselenggara berkat kerja sama dari 165 Organizer, Langit Biru Mahakarya, dan Sound Rhythm.

Sebagian hasil penjualan tiket dari rangkaian konser ini akan disumbangkan untuk para korban musibah di Palestina.

"Langit Biru Mahakarya mempunyai sedikit visi dan misi, untuk teman-teman yang terkena musibah dan donasi untuk Palestina," kata Adep Husni dalam konferensi pers Konser Silaturahmi Maher Zain di Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2019).

Pada penampilannya di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya, Maher Zain tidak akan tampil sendiri. Ada beberapa musisi religi Indonesia yang juga akan tampil seperti Wali, Fatin Shidqia, dan Fadly, Rindra, and Friends.

Maher Zain mulai dikenal sebagai penyanyi religi yang memiliki banyak penggemar di Tanah Air. Single-single seperti Thank You Allah, Ya Nabi Salam Alayka, dan Peace be Upon You bahkan diganjar double platinum award di Indonesia.

Konser Silaturahmi Maher Zain akan dimulai tanggal 9-24 November 2019. Konser akan diawali di Istora Senayan dan ditutup si Graha Asia, Tasikmalaya.