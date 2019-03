JAKARTA - Nama Devi Ginong di industri hiburan Tanah Air memang masih asing. Namun rupanya, berberapa judul sinetron dan FTV telah ia bintangi. Sesekali dirinya juga hadir dalam acara reality show seperti Pesbukers dan Take Me Out Indonesia.

Setelah berkecimpung di dunia akting, Devi kini melebarkan saya di dunia tarik suara. Ia menghadirkan lagu yang diyakini bisa menarik perhatian pencinta musik Tanah Air.

"Aku tertarik mencoba dunia tarik suara karena aku memang hobi nyanyi dari kecil bahkan ingin bercita cita jadi penyanyi internasional seperti Kak Anggun," ujar Devi.

Dalam karyanya perdana ini, Devi menghadirkan single bertajuk Modal Gigi. Ia berharap singlenya bisa menghibur banyak orang.

"Modal Gigi itu ciptaan bunda Ratu Givana yang juga merangkap produser beberapa artis. Kenapa aku tertarik menyanyikan lagu ini karena lagu ini memang sesuai karakter aku banget yaitu gigi," jelasnya.

Tak cuma berbahasa Indonesia, ke depan ia akan menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Ia yakni bisa karena mempunyai kemampuan.

"Aku sangat percaya diri karena suara ku enggak fals. Ini bukti keseriusan aku di dunia musik," tukasnya.

