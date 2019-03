LOS ANGELES – Luke Perry yang dikenal lewat perannya sebagai Dylan McKay dalam serial populer Beverly Hills 90210 meninggal dunia, pada 4 Maret 2019. Sang aktor tutup usia pada umur 52 tahun setelah terserang stroke pada 27 Februari 2019.

Mengutip The Hollywood Reporter, Arnold Robinson perwakilan Luke Perry mengatakan, sang aktor dikelilingi keluarga pada detik-detik terakhir hidupnya. Dua anaknya: Jack dan Sophie, sang tunangan Luke Perry Wendy Madison Bauer, mantan istri Minnie Sharp, ibunya Ann Bennet, saudara dan beberapa keluarga dekat lain terlihat mendampingi mendiang.

Luke Perry saat menjadi pembicara dalam WonderCon 2017 di Anaheim, California, Amerika Serikat. (Foto: Flickr/Gage Skidmore)

“Keluarga berterima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan semua pihak untuk Luke Perry. Sepanjang masa duka, keluarga berharap fans dan publik dapat memberikan privasi untuk keluarga,” ujar Robinson seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, pada Selasa (5/3/3019).

Luke Perry terlahir dengan nama Coy Luther Perry III di Ohio, Amerika Serikat, pada 11 Oktober 1966. Sebelum memulai kariernya sebagai Dylan McKay dalam 90210 dia lebih dahulu bermain dalam opera sabun Another World pada era ’80-an.

Imej bad boy Perry sebagai McKay dalam 90210 membuatnya populer di kalangan remaja Amerika Serikat pada era ’90-an. Dalam sebuah wawancara pada 1993, Luke Perry mengatakan bahwa serial itu telah mengubah hidupnya.

Proyek itu mendatangkan banyak hal baik meski tak dia dipungkiri memiliki kekurangan. “Tapi aku tak mau mengeluhkan kekurangan itu. Toh proyek itu memberikan aku kesempatan untuk mengeksplorasi bakat dan membuka kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang hebat,” kata Perry.

Ketika 90210 merampungkan masa tayangnya pada tahun 2000, Perry kemudian tampil dalam sejumlah serial TV dan film. Oz, Jeremiah, What I Like About You, Body of Proof, dan Black Beauty adalah beberapa di antaranya.

Pada 2016, Luke Perry kembali mendapatkan sorotan di dunia akting lewat perannya sebagai Fred Andrews dalam serial Riverdale. “Aku suka berperan sebagai seorang ayah karena aku memang bapak dua anak. Fred Andrews adalah karakter luar biasa yang sangat sederhana,” kata Perry dalam wawancaranya dengan The Hollywood Reporter pada 2017.

Film Once Upon a Time in Hollywood karya sutradara Quentin Tarantino merupakan proyek akting terakhir Luke Perry. Film yang juga diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Bard Pitt itu dijadwalkan tayang pada 26 Juli 2019.*

