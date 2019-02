JAKARTA - Sebanyak 10 peserta yang terdiri dari 4 tim berhasil melaju ke babak Live Round The Voice Indonesia. Dari 10 peserta yang bertahan, 2 diantaranya terselamatkan dengan tombol steal dsri coach lainnya.

Dua peserta beruntung yang mendapatkan tombol steal yaitu Dodi dan Ope. Dodi, tersisih dari tim Vidi Nino dan kemudian diselamatkan oleh Titi DJ. Sementara itu, Ope harus dilepaskan oleh Armand Maulana dan berpindah menjadi di bawah naungan Anggun C Sasmi.

Delapan peserta lainnya, berhasil mencuri hati masing-masing coach dan tetap berada dalam timnya. Peserta pertama yang berhasil unggul dari battlenya yakni Agseisa dari tim Vidi Nino. Di babak battle round ini, Agsesia berhasil mengalahkan Icha dengan penampilan mereka yang membawakan lagu Bahasa Kalbu milik Titi DJ.

Selanjutnya, double coach Vidi dan Nino lebih memilih untuk menyelamatkan Gok dibadinh Dodi. Meskipun kedua peserta tersebut terlihat apik membawakan lagu Somebody To Love, namun Vidi dan Nino tetap harus memilih satu di antara mereka.

Di babak Battle Round ini, Titi DJ juga harus memilih satu di antara anak buahnya yakni, Febri dan Ronald. Membawakan lagu berjudul Takkan Ada Cinta yang Sama, rupanya Febri lebih memikat hati Titi DJ.

Kemudian dari penampilan Artha dan Adel, Armand Maulana lebih mempertahankan Artha dan mengikhlaskan langkah Adel terhenti. Saat duel duet, kedua peserta tersebut membawakan lagu Survivor - Destiny's Child yang dipilihkan langsung oleh Armand.

Giliran Coach Anggun C Sasmi yang harus memilih satu dari anak didiknya, Ava dan Dery. Kedua peserta tersebut membawakan lagu The Reason yang dipopulerkan oleh Hobastank. Pilihan Anggun pun jatuh pada Ava sebagai peserta yang lolos ke babal Live Round.

Armand Maulana kembali harus memilih salah satu dari pasangan bettle dari timnya. Ope dan Aldo membawakan lagu berjudul Bang Bang Tut untuk memikat hati Armand. Setelah menyaksikan penampilan dua anak didiknya, Armand akhirnya memilih untuk menyelamatkan Aldo. Sementara iti, Ope diselamatkan oleh Anggun C Sasmi.

Vidi dan Nino menjadi coach dengan anak didik terbanyak di babak Battle Round. Double coach ini pun harus kembali memilih satu di antara anak didiknya yakni Ingrid dan Jaqlien. Dengan pertimbangan yang masak, Vidi dan Nino pun memilih untuk menyelamatkan Jaqlien dan melepas Ingrid yang malam ini kompak membawakan lagu Zona Nyaman.

Anggun C Sasmi juga harus berhadapan dengan pilihan yang berat. Dia harus merelakan satu dari pasangan duet timnya, yakni Robin dan King. Membawakan lagu Too Good At Goodbyes, akhirnya King mampu merebut perhatian Anggun dan mengalahkan Robin.

Berikut 10 peserta The Voice Indonesia yang lolos di babak Battle Round, Kamis (21/2/2019).

1. Agseisa - Tim Vidi Nino

2. Gok - Tim Vidi Nino

3. Febri - Tim Titi

4. Artha - Tim Armand

5. Ava - Tim Anggun

6. Aldo - Tim Armand

7. Jaqlien - Tim Vidi Nino

8. King - Tim Anggun

9. Dodi - Tim Titi

10. Ope - Tim Anggun

(aln)