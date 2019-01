LOS ANGELES - Warner Bros. baru saja mengumumkan kabar bahagia bagi para pencinta film karya sutradara Christopher Nolan. Film baru Nolan akan tayang pada pertengahan tahun 2020, atau lebih tepatnya pada 17 Juli 2020.

Dilansir dari Deadline, Minggu (27/1/2019), belum ada informasi lebih lanjut terkait judul atau cerita apa yang akan diangkat oleh Nolan dalam film terbarunya. Hal ini sudah menjadi standar dari cara kerja Nolan di dunia film.

Pekan ketiga bulan Juli merupakan sebuah keberuntungan bagi Christopher Nolan. Sutradara berusia 48 tahun tersebut acap kali merilis film-filmnya seperti Dark Knight, Dark Knight Rises, Inception, dan Dunkirk pada bulan Juli dan menuai kesuksesan masif.

Beberapa karya Nolan bahkan tak hanya berjaya di segi pendapatan saja. Dunkirk, misalnya, meraih pendapatan akhir senilai USD189,7 juta domestik dan USD527 juta untuk global. Tak cukup sampai di situ, kisah tentang penyelematan pasukan di Perang Dunia II itu juga dianugerahi delapan nominasi dan berhasil membawa pulang tiga Piala Oscar pada tahun lalu.

Sementara untuk Nolan sendiri, ia pernah mendapatkan nominasi Oscar ketika merilis Memento (original screenplay), Inception (best picture dan original screenplay), dan Dunkirk (best picture dan best director).

(ady)