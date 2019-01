JAKARTA – Babak live audition Rising Star Indonesia episode Selasa (22/1/2019), nampaknya begitu berkesan bagi salah satu peserta yakni Vadlil. Tak hanya melenggang ke babak berikutnya, di live audition ini, pria 26 tahun tersebut juga berkesempatan untuk kolaborasi dengan Ariel Noah.

Menunjukkan kebolehannya dalam tarik suara, pria yang akrab disapa Alil ini menyanyikan lagu Englishman in New York. Berhasil membawakan lagu tersebut, Alil pun memperoleh vote sebesar 77 persen dan tombol yes dari keempat expert.

Nampaknya, penampilan Alil begitu menghibur para juri. Yovie Widianto menilai bahwa Alil hanya perlu beratih lebih giat lagi.

“Saya menikmati banget, kayak lagi ngumpul sama teman-teman. Saya memilih yes saat sudah pasti layar interaktif naik. Akurasi nada yang dikeluarkan Alil masih harus pas lagi. Dengan penampilan ini, pertanda kalau kamu tinggal latihan saja,” ujar Yovie.

Sementara itu, Ariel memberikan pujian atas penampilan Vadlil. Pentolan band Noah itu pun merasakan kemajuan dari penampilan Vadlil.

“Saya lihat dari pas audisi kamu punya karekter yang bagus tapi napas kamu pendek. Sekarang kelihatan banget hasilnya. Akurasi nada masih harus berlatih biar sempurna,” tambah Ariel.

Robby Purba dan Boy William yang memandu acara tersebut pun lantas menemukan keunikan dari nama panggilan Vadlil. Pasalnya, nama tersebut mirip dengan nama salah satu expert yaitu Ariel Noah.

Dari situlah para pembawa acara tersebut meminta agar Ariel dan Alil berduet dengan membawakan lagu Englishman in New York. Ariel dan Alil pun mampu menyajikan penampilan duet yang apik dengan teknik pecah suara.

