LOS ANGELES - Spider-Man: Far From Home baru saja merilis trailer perdana mereka pada 15 Januari 2019 lalu. Trailer berdurasi hampir tiga menit itu memperlihatkan Peter Parker yang pergi ke Eropa bersama teman-teman sekolahnya.

Walau trailer tersebut 100 persen menceritakan petualangan Peter di Eropa dan pertarungannya dengan Mysterio, tapi fans yang jeli ternyata bisa melihat beberapa petunjuk yang dianggap sebagai bocoran cerita Avengers: Endgame.

loading...

Baca Juga: Bukan Lanjutan, Benarkan Spider-Man: Far From Home Jadi Prekuel Kisah Avengers 4?

Melansir Sindonews, Jumat (18/1/2019), timeline Spider-Man: Far From Home disebut terjadi setelah Avengers: Endgame. Jika Far From Home memang terjadi usai Endgame, maka trailer tersebut telah memberikan sedikit gambaran tentang dunia saat itu.

Namun, teori lain menyebutkan, film ini sejatinya terjadi setelah Avengers: Infinity War karena di film itu jentikan jari Thanos membelah semesta menjadi dua dan Spider-Man berada di semesta berbeda dengan Avenger yang selamat dari jentikan tersebut.

Seorang fans melihat beberapa keanehan di trailer baru itu. Keanehan itu memicu munculnya kemungkinan dampak akibat jentikan jari Thanos di Avengers: Infinity War.

Dikutip dari ComicBook.com, fans itu memunculkan teori bahwa Endgame akan berakhir dengan terbelahnya semesta menjadi dua. Teori sebelumnya menyebut bahwa jentikan jari Thanos di Avengers: Infinity War-lah yang membelah semesta itu. Teori ini belum teruji sampai Avengers: Endgame tayang.

Sementara teori lain yang juga didasarkan pada trailer Spider-Man: Far From Home menyebut bahwa Peter Parker tidak pernah keluar dari bus yang dia tumpangi di Infinity War. Di film itu, Peter bersama teman-temannya yang sedang naik bus dari karya wisata ke MoMA di Manhattan dikejutkan dengan munculnya pesawat antariksa berbentuk donat yang melayang di New York. Peter kemudian terlihat keluar dari bus dan mengenakan kostum Spider-Man-nya sebelum bertemu Iron Man (Robert Downey Jr) dan Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Trio ini kemudian mendarat di planet asal Thanos, Titan.

Teori ini berdasarkan pada komentar dari Presiden Marvel Studios Kevin Feige yang mengatakan, Spider-Man: Far From Home terjadi beberapa menit setelah Avengers: Endgame. Mempertimbangkan ucapan ini, pada akhir Infinity War, Peter tidak hanya berada di Titan, tapi dia juga berubah menjadi debu akibat jentikan jari Thanos. Informasi ini memberikan beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah jentikan itu berhasil dibatalkan. Lainnya adalah jentikan itu me-reset ke tempat di mana jentikan jari Thanos tidak pernah terjadi. Yang terakhir inilah yang memicu teori terbaru tersebut.

Teori yang diungkap pengguna Reddit ini mengindikasikan fakta bahwa Peter mengenakan kostum Spider-Man buatan Tony Stark di trailer Far From Home berarti serangan Thanos tidak pernah terjadi. Itu berarti perjalanan karya wisata Peter ke MoMA tidak pernah terganggu. Peter tidak pernah keluar dari bus karena pesawat antariksa berbentuk donat muncul di angkasa dan dia tidak mendapatkan kostum Iron Spider.

Sepertinya, ini adalah penjelasan yang cukup sederhana dan bukan tanpa poin bagus. Tergantung pada bagaimana para pahlawan itu berusaha membalikkan keadaan, kalau mereka bisa mendapatkan Batu Keabadian tertentu—mungkin Batu Realitas atau Batu Waktu—maka tidak akan sulit mengubah apa yang telah terjadi. Thanos tidak akan pernah datang ke Bumi dan Peter tetap berada di bus.

Di Infinity War, Thanos mengatakan kepada Tony, “Ku harap mereka mengingatmu.” Pada saat itu, Thanos seperti merujuk kepada mereka yang tertinggal setelah jentikan jarinya. Tony terdampar di Titan—tapi teori ini mengindikasikan mungkin pengorbanan Tony-lah yang memfasilitasi reset realitas ini. Ide ini terkait pada teori lain yang menyebutkan Tony mati di Endgame.

Baca Juga: 5 Foto #10YearsChallenge Artis Ini Dihujat Netizen

Kalau teori ini benar dan Endgame me-reset lini masa, maka ini akan merapikan lini masa, dengan menyelaraskan segalanya dengan Spider-Man: Homecoming sehingga hanya film ini yang terdampak perubahan akibat Infinity War. Di trailer Far From Home, Bibi May sudah tahu kalau Peter adalah Spider-Man. Peristiwa ini sudah terjadi di akhir Homecoming, tapi Mau sepertinya berusaha menerima pengetahuan itu trailer Far From Home. Ini akan membuat Far From Home terjadi sebelum Infinity War. Karena ini adalah reset lini masa, maka Infinity War tidak pernah terjadi.

(LID)