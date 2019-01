JAKARTA - Selain penyanyi solo, grup musik juga masih menjadi alternatif pilihan bagi para expert dalam ajang Rising Star Indonesia Season 3. R&D, sebuah grup musik asal Kupang berhasil menarik minat publik pada Rising Star Indonesia musim ini.

R&D berhasil lolos ke babak Live Duel setelah berhasil menyanyikan lagu milik Bob Marley yang bertajuk Get Up, Stand Up. Bahkan duo musisi ini mendapat angka presentase mencapai 86%. Sontak, Ariel begitu bahagia lantaran sebuah grup musik masih patut diperhitungkan di kancah musik Tanah Air.

“Kayak gue bilang kemarin, kenapa ada di Rising Star. Bukan soal nyanyi yang benar tapi nyanyi yang menarik. Karena duo ini memberikan pertunjukan yang menarik, tanpa mengurangi kualitas dari menyanyi, jadi good job,” puji Ariel dari atas meja expert pada Senin(14/1/2019).

Tidak hanya formasi duo, formasi band juga menjadi primadona pada babak audisi kali ini. She’s Bro, band asal Pontianak, juga lolos ke babak Live Duel.

Ariel kembali berkomentar bila band asal Pontianak ini patut diapresiasi. Terlebih, kemajuan mereka dalam bermusik semakin menunjukan perubahan.

“Menurut saya walaupun belum 100 persen, tapi kalian sudah melakukan perubahan yang cukup signifikan. Ini patut diapresiasi. Suaranya makin bulet. Kalau lagi perform jangan terlalu ngebelakangin penonton,” tutup Ariel memberi masukan.

Sebagai informasi, untuk para peserta yang berhasil lolos nantinya akan tampil di babak babak Live Duel. Penasaran siapa yang akan menjadi pemenang dalam Rising Star Indonesia season 3? Saksikan terus Rising Star setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 WIB hanya di RCTI.

(ady)