JAKARTA - Kepergian Robby Tumewu membuat dunia seni peran, lifestyle, dan sahabat bersedih. Becky Tumewu yang merupakan salah seorang sahabat Robby, mengaku sangat kehilangan pria berusia 65 tahun tersebut.

"Saya tidak pernah akan lupa dengan kebaikan Robby, senyum dan tawa yang selalu beliau bagikan pada orang di sekitarnya," tulis Becky dalam tautan instagramnya, Senin (14/1/2019).

Ia menjelaskan, tingkah dan komentar lucu dari pria kelahiran Bandung, 4 Desember 1953, itu selalu membuat suasana di sekitarnya menjadi 'cair'.

"Komentar komentar dan cerita yang membuat kita semua tertawa, suasana selalu seru dan ceria saat ada Robby, syuting panjang pun tidak terasa," tulisnya.

Becky menceritakan, Robby memang sudah lama sakit. Dia pernah dua kali mengalami stroke dan harus mendapar perawatan. "Sudah lama, sudah tidak usah diceritain lagi bagian sakitnya, dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.05, semua derita dan sakit penyakit sudah diangkat dari Robby."

Sekarang Robby Tumewu sudah pergi, semua tinggal kenangan, "Tapi Bi, you’ll always be in my heart, you’ll always be in so many people’s hearts. Selamat Jalan sayang, Rest In Peace, Rest In Love, Until we meet again, someday (14/01/2019)."

(kem)