LOS ANGELES - Berakhir sudah kejayaan Aquaman di box office Amerika. Setelah 3 minggu memuncaki box office Amerika Utara dan Kanada, film Warner Bros. itu kini harus puas turun ke peringkat ke-2.

Mengumpulkan USD17,2 juta, Aquaman kalah tipis dari film pendatang baru The Upside. Film yang dibintangi Kevin Hart dan Nicole Kidman ini memulai pekan pertamanya di box office dengan meraih USD19,5 juta.

Keberhasilan The Upside di pekan pertamanya itu tak lepas dari kepandaian mereka untuk mengubah rating film. Sebagai catatan, awalnya The Upside mendapat rating R sebelum kemudian diubah hingga sesuai untuk PG-13.

New entry lain yang juga sukses di box office Amerika edisi 11-13 Januari 2019 adalah A Dog's Way Home. Film dari Sony tersebut memulai debutnya dengan duduk di peringkat 3 setelah meraup USD11,3 juta.

Duduk di peringkat 4 adalah Spider-Man: Into the Spider-Verse. Mengumpulkan USD9 juta sepanjang akhir pekan lalu, film animasi Spider-Man itu naik satu peringkat dari pekan lalu.

Sementara posisi ke-5 di tempati oleh Escape Room. Dengan keberhasilan Escape Room itu, artinya Sony menempatkan 3 filmnya di daftar top 5 box office Amerika dan Kanada untuk pekan ini.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Amerika edisi 11-13 Januari 2019 dilansir boxofficemojo:

1. The Upside - USD19,5 juta

2. Aquaman - USD17,2 juta

3. A Dog's Way Home - USD11,3 juta

4. Spider-Man: Into the Spider-Verse - USD9 juta

5. Escape Room - USD8,9 juta

6. Mary Poppins Returns - USD7,2 juta

7. Bumblebee - USD6,7 juta

8. On the Basis of Sex - USD6,2 juta

9. The Mule - USD5,5 juta

10. Vice - USD3,2 juta

