LOS ANGELES - Tak hanyal film live actionnya, versi anime Spider-Man ternyata juga mampu menguasai box office Amerika Serikat. Buktinya, film Spider-Man: Into the Spider-Verse kini tengah menguasai box office Amerika dan Kanada.

Spider-Man: Into the Spider-Verse memuncaki box office edisi 14-16 Desember 2018 dengan pendapatan USD35,4 juta. Penghasilan itu didapat dari pemutaran di 3,813 layar bioskop.

Sejak dirilis pekan lalu, Spider-Man: Into the Spider-Verse memang mendapat respons positif dari penonton dan kritikus film. Film Sony Studios ini juga sudah dinominasikan di Golden Globe untuk kategori Best Animated Feature.

"Kami memanjakan keluarga sekaligus fanboy. Kami film untuk semua kalangan penonton," kata Adrian Smith, presiden distribusi domestik Sony seperti dilansir TIME, Senin (17/12/2018).

Di sisi lain, keberhasilan Spider-Man: Into the Spider-Verse menguasai puncak box office Amerika berarti kegagalan untuk Ralph Breaks the Internet. Memasuki pekan keempatnya, Ralph Breaks the Internet harus puas melorot ke peringkat empat dengan pendapatan USD9,5 juta.

Berada di posisi runner-up adalah The Mule. Film dari Universal Studios tersebut mengumpulkan penghasilan USD17,2 juta. Raupan tersebut sedikit lebih tinggi dari Dr. Seuss' The Grinch yang ada di peringkat tiga dengan USD11,5 juta.

Menutup top 5 box office Amerika dan Kanada pekan ini adalah Mortal Engines. Film ini sekaligus menjadi new entry ketiga yang berhasil menembus top 5. Mortal Engines memperoleh penghasilan USD7,5 juta sepanjang akhir pekan lalu.

Berikut adalah top 10 box office Amerika dan Kanada edisi 14-16 Desember 2018 seperti dikutip dari boxofficemojo:

1. Spider-Man: Into the Spider-Verse - USD35,4 juta

2. The Mule - USD17,2 juta

3. Dr. Seuss' The Grinch (2018) - USD11,5 juta

4. Ralph Breaks the Internet - USD9,5 juta

5. Mortal Engines - USD7,5 juta

6. Creed II - USD5,3 juta

7. Bohemian Rhapsody - USD4,1 juta

8. Instant Family - USD3,7 juta

9. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - USD3,6 juta

10. Green Book - USD2,7 juta

(LID)