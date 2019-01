NEW YORK – Sudah 15 tahun sejak film Mean Girls hadir di bioskop, baru-baru ini Lindsay Lohan mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan sekuel dari film Mean Girls, mengutip Comic Book pada Rabu (09/01/19).

"Jika ada yang meminta lebih dari yang saya miliki, tolong beri tahu saya," ungkap Lohan ketika diwawancarai oleh Variety.

"Saya sudah mengatakannya berkali-kali, dan begitu banyak orang bertanya kepada saya, dan saya pikir kita akan sangat senang melakukannya. Tina (Fey) dan Lorne (Michaels) sangat menakjubkan, dan untuk membawa semua orang kembali bersama-sama akan luar biasa.

Terakhir kali saya di New York, saya pergi ke Lorne, dan saya berkata, "Tolong!" Itu ada di tangan mereka."

Lindsay juga memastikan jika yang ada dipikirannya bahwa para pemain dari sekuel film Mean Girls itu harus menjadi pemain asli penuh. Namun, dalam menyatukan pemeran asli itu memang agak sulit.

Para pemeran film Mean Girls sebelumnya antara lain Rachel McAdams, Amy Poehler, Lacey Chabert, Lizzy Caplan, Amanda Seyfried, dan Tina Fey.

Sedangkan McAdams dan Seyfried membantu meluncurkan karier mereka dengan kedua aktris dan mereka mungkin tidak perlu memiliki jadwal untuk sekuel ini bertahun-tahun kemudian. Ada pula masalah karier Hollywood Lohan sendiri yang belum pasti mulus.

Bagi Lindsay, Mean Girls merupakan kariernya paling baik, di mana ia banyak melakukan perjuangan pribadinya yang akhirnya dipublikasikan. Di tahun berikutnya, ia pun terus menjadi perbincangan publik akibat masalah hukum yang melibatkannya.

Variety bahkan mencatat dalam pengantar bahwa beberapa mantan rekan dan lawan mainnya memilih untuk tidak berbicara dengan outlet mengenai bagaimana rasanya bekerja dengan Lohan.

Setelah berperan di Mean Girls, ia melanjutkan kariernya di dunia hiburan dalam seri realita MTV’s Lindsay Lohan’s Beach Club.

Meski begitu, wanita 32 tahun ini juga menginginkan bermain menjadi Ariel dalam adaptasi live-action milik Disey dari The Little Mermaid. Lohan pun mengharapkan persepsi orang akan berubah mengenai dirinya akibat masalah hukum di masa lalunya.

"Saya pikir ada kesalahpahaman yang masih dimiliki orang tentang saya, dan saya pikir sangat disayangkan. Mudah-mudahan, ini akan mengubah persepsi orang untuk selamanya," ungkapnya.

