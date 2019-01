JAKARTA โ€“ Jane Shalimar menunjukkan dukungannya pada Vanessa Angel yang tengah terjerat kasus prostitusi online. Wanita 38 tahun ini pun tak henti-hentinya menenangkan serta memberi dukungan kepada Vanessa.

Seperti dalam unggahan Instagram terbarunya pada Minggu (6/1/2019). Dalam sebuah video berformat boomerang, Jane nampak meletakkan tangannya pada kepala Vanessa yang sedang terlelap.

Sebuah kalimat dukungan pun ditujukan Jane untuk Vanessa yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Jane juga mengatakan bahwa tak akan membiarkan bintang FTV itu sendiri dalam menghadapi kasus yang membuatnya berstatus sebagai saksi korban tersebut.

โ€œI will never let u walk alone. As long as forever, i will always stand by your side (Aku tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Selamanya, aku akan selalu berdiri di sisimu),โ€ tulis Jane seperti dikutip Okezone dari Instagramnya.

โ€œStay strong @vanessaangelofficial this too shall pass. I love u to the moon and back lil sissy๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜ (Tetap kuat @vanessaangelofficial ini akan segera berlalu. Aku sangat mencintaimu adikku),โ€ tambahnya.

Mantan musuh menjadi sahabat baik nampaknya istilah yang begitu pas untuk hubungan Vanessa Angel dan Jane Shalimar. Sempat berseteru lantaran urusan pria, kini kondisi hubungan yang sempat tak baik itu menjadi sebuah persahabatan yang indah.

Jane Shalimar saat ini juga menunjukkan kesungguhannya sebagai sahabat terbaik untuk mantan kekasih Dwi Andhika tersebut. Mendengar Vanessa terjerat masalah, Jane pun rela mengirimkan pengacara hingga menjemput Vanessa yang diperiksa di Polda Jawa Timur.

Tak henti-hentinya, ibu dua anak ini juga memberikan dukungan serta mendampingi Vanessa Angel dalam menyelesaikan masalahnya. Setibanya di Surabaya, Jane Shalimar juga sempat mengunggah kebersamaannya dengan Vanessa yang terlihat sembap seperti habis menangis.

