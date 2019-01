LOS ANGELES - Selesai sudah gelaran ajang Golden Globes 2019. Bertempat di Beverly Hilton Hotel, California, acara penghargaan untuk insan perfilman dan pertelevisian Hollywood itu digelar pada Minggu (6/1/2019) malam waktu setempat atau Senin (7/1/2019) pagi WIB.

Andy Samberg dan Sandra Oh dipercaya untuk menjadi host Golden Globes 2019. Sementara para artis papan atas menjadi pembaca pemenang berbagai kategori, termasuk di antaranya Emma Stone dan Taylor Swift.

Dalam gelaran ke-76 Golden Globes kali ini, Bohemian Rhapsody menjadi rajanya. Meski tak membawa pulang banyak trofi, tapi Bohemian Rhapsody mengamankan trofi dari kategori-kategori utama.

Rami Malek sang tokoh utama memenangkan kategori Best Actor in Motion Picture - Drama. Sedangkan Bohemian Rhapsody sendiri dinobatkan sebagai Best Motion Picture - Drama.

Di sisi lain, Green Book membawa pulang tiga trofi. Masing-masing dari kategori Best Motion Picture - Comedy, Best Supporting Actor in Motion Picture - Comedy, dan Best Screenplay.

Sementara dari bidang TV, The Americans memenangkan Best Drama Series. The Kominsky Method berhasil menjadi yang terbaik dalam kategori Best Comedy Series.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Golden Globes 2019:

Best Director In Any Motion Picture: Alfonso Cuaron, Roma

Best Motion Picture, Drama: Bohemian Rhapsody

Best Motion Picture, Musical/Comedy: Green Book

Best Actress, Drama: Glenn Close, The Wife

Best Actor, Drama: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Best Actress, Musical/Comedy: Olivia Coleman, The Favourite

Best Actor, Musical/Comedy: Christian Bale, Vice

Best Supporting Actress In Any Motion Picture: Regina King, If Beale Street Could Talk

Best Supporting Actor In Any Motion Picture: Mahershala Ali, Green Book

Best Motion Picture, Animated: Spider-Man Into The Spider-Verse

Best Motion Picture, Foreign Language: Roma, Mexico

Best Screenplay In Any Motion Picture: Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, The Green Book

Best Original Score In Any Motion Picture: Justin Hurwitz, First Man

Best Original Song In Any Motion Picture: Shallow, A Star Is Born

Best Television Series, Drama: The Americans

Best Television Series, Musical or Comedy: The Kominsky Method (Netflix)

Best Television Series/ Motion Picture Made For Television: The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story

Best Actress In Television Series/ Motion Picture Made For Television: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Best Actor In Television Series/ Motion Picture Made For Television: Darren Criss, The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story

Best Actress In Television Series, Drama: Sandra Oh, Killing Eve

Best Actor In Television Series, Drama: Richard Madden, Bodyguard

Best Actress In Television Series, Musical Or Comedy: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

Best Actor In Television Series, Musical Or Comedy: Michael Douglas, The Kominsky Method

Best Supporting Actress In Limited Television Series/ Motion Picture Made For Television: Patricia Clarkson, Sharp Objects

Best Supporting Actor In Limited Television Series/ Motion Picture Made For Television: Ben Whishaw, A Very English Scandal

Cecil B. deMille Award: Jeff Bridges

Lifetime Achievement in Television: Carol Burnett

