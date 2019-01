LOS ANGELES - Bohemian Rhapsody menjadi fenomena tak lama setelah dirilis pada akhir 2018 lalu. Rami Malek banjir pujian atas akting ciamiknya sebagai Freddie Mercury dalam Bohemian Rhapsody.

Tak hanya memenangkan hati penonton, Rami Malek nyatanya juga mencuri perhatian juri Golden Globes 2019. Pasalnya, Rami baru saja diumumkan sebagai pemenang Best Actor in Motion Picture - Drama tahun ini.

Congratulations to Rami Malek (@ItsRamiMalek) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/VjYyJy71yI — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

Rami berhasil mengalahkan nama-nama besar lainnya, termasuk Bradley Cooper yang dijagokan berkat aktingnya di A Star Is Born. Aktor lain yang dikalahkan oleh Rami adalah Willem Defoe, Lucas Hedges, dan John David Washington.

Dalam pidato kemenangannya, Rami mengucapkan terima kasihnya pada sosok Freddie Mercury. Aktor 37 tahun tersebut mengatakan jika trofi yang didapatnya adalah berkat pentolan Queen tersebut.

Congratulations to Green Book (@greenbookmovie) - Best Motion Picture - Musical or Comedy. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/0aKcK2ma8S— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

"(Trofi) ini untuk dan karena kamu, tampan," kata Rami di atas panggung Golden Globes 2019, Senin (7/1/2019) pagi WIB.

Di sisi lain, pemenang kategori Best Actress in Motion Picture - Drama dimenangkan oleh Glenn Close. Glenn menang berkat perannya di film The Wife.

Kemenangan lain juga didapat oleh film Green Book. Jika sebelumnya mereka menang lewat Mahershala Ali dalam kategori Best Supporting Actor, kali ini Green Book dinobatkan sebagai yang terbaik di Best Motion Picture - Musical or Comedy.

