LOS ANGELES - Kerja keras Lady Gaga di film A Star Is Born berbuah manis. Mengikuti kesuksesannya di pasaran, A Star Is Born juga menuai hasil manis di ajang penghargaan Golden Globes 2019.

Dalam acara yang dihelat di Beverly Hilton Hotel, California pada Minggu (6/1/2018) waktu setempat itu, A Star Is Born memperoleh trofi kategori Best Original Song lewat lagu Shallow.

Kemenangan ini berarti banyak bagi Lady Gaga. Bukan hanya karena A Star Is Born adalah film yang dibintanginya, tapi juga karena Shallow merupakan lagu yang musik dan liriknya ia garap sendiri bersama Mark Ronson, Anthony Rossomando, dan Andrew Wyatt.

Congratulations to Lady Gaga (@ladygaga), Mark Ronson (@MarkRonson), Anthony Rossomando, and Andrew Wyatt (@Wyattish) for "Shallow" - Best Original Song - Motion Picture - A Star Is Born (@starisbornmovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/tWf0KKguL6— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019