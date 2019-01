LOS ANGELES - Setelah melakukan diskusi panjang, bintang Crazy Rich Asians, Awkwafina kini resmi bergabung dalam sekuel film Jumanji.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung pemain Jumanji, Dwayne Jonhson dalam akun instagram pribadinya @therock pada Sabtu, 5 Januari 2019.

"Dia (Awkwafina) siap bermain di dunia JUMANJI. Selamat datang kepada pemeran kami, @awkwafin. Dia tampil brilian di film "CRAZY RICH ASIANS" dan akan sangat menyenangkan bekerja bersamanya." tulisnya.

Dengan nada bercanda, Dwayne juga memperingatkan Awkwafina untuk berhati-hati kepada pemain Jumanji lain yaitu Kevin Hart. "Ingat jika @kevinhart4real berbicara kepada Anda terlalu banyak di lokasi syuting, Tendanglah dia," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sutradara Jake Kasdan melirik wanita kelahiran 1988 setelah meraih popularitas usai bermain di film Crazy Rich Asians. Selain Jake Kasdan, Scott Rosenberg dan Jeff Pinkner juga turut andil dalam penulisan naskah untuk sekuel Jumanji ini.

Mengenai peran, tim produksi masih belum mengungkapkan lakon apa yang akan dimainkan untuk penyanyi rapper tersebut. Namun, menurut laporan, peran Awkwafina nantinya akan sangat penting dan “kunci” dari film tersebut.

Tawaran film ini adalah proyek terbaru untuk Awkwafina setelah tahun lalu sukses berperan di Ocean's 8 dan Crazy Rich Asia. Nantinya, Awkwafina akan beradu akting bersama Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, dan Kevin Hart. Melansir Comicbook, Minggu (6/1/2019), Danny DeVito pemeran di Batman Returns juga masuk list untuk berperan di sekuel Jumanji.

Jumanji: Welcome to the Jungle sendiri merupakan film thriller fantasy Amerika Serikat yang dirilis pada Desember 2017. Film ini adalah remake dari film yang tayang tahun 1995 yang diperankan oleh mendiang Robin Williams, Jonathan Hyde, Kristen Dunst, dan Bonnie Hunt.

Remake film ini sendiri merupakan bentuk penghormatan untuk Robin Williams yang meninggal tahun 2014 silam. Dengan biaya produksi hampir USD150 juta, film ini berhasil meraih pendapatan sebesar USD962 juta dan salah satu film tersukses yang diraih Sony selaku distributor. Jumanji 3 ini rencananya akan rilis pada bulan Desember 2019 nanti.

