JAKARTA - Aktris pendatang baru Yoriko Angeline didapuk menjadi pemeran utama dalam film yang bertajuk After Met You karya rumah produksi RA Picture dan Mega Pilar. Dalam film yang bergenre drama komedi ini, Yoriko dipasangkan dengan aktor pendatang baru Ari Irham.

Lebih lanjut, dara 16 tahun mengaku bahagia bisa terlibat dalam film tersebut. Mengingat ini menjadi kali pertama Yoriko dipercaya untuk menjadi aktor utama.

“Ini film pertama aku yang jadi pemain utama, sebenarnya ini film keenam. Tap di ini film pertama yang aku jadi pemeran utama, genrenya asik banget. Romance komedi jadi asik,” kata Yoriko Angeline saat dijumpai pada screening After Met You di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (5/1/2019).

“(Rasanya) seneng banget bangga dan bersyukur banget. Drama ini engagk pertama kali, kalau romance komedi pertama kali,” sambungnya.

Kendati mendapat pemeran utama, bukan berarti Yoriko bisa bernafas lega. Sebab ia dihadapkan dengan tantangan yang diberikan dalam film itu.

Sontak hal tersebut sempat dijadikan beban olehnya. Apalagi film ini diketahui diadaptasi dari sebuah novel best seller. Praktis para pembaca novelnya juga punya ekspektasi khusus terkait perannya sebagai Ara dalam film tersebut.

“Beban sih mungkin lebih ke ekspektasi pembaca sih, karena jujur aja film ini kan dari novel. Novel (yang) di film kan. Jadi best seller dan aku gimana nih caranya agar bisa memenuhi ekspektasi para pembaca dari buku After Met You. Ini loh Ara pas divisualiasikan. Pengen kayak gimana ya pengennya semua puas,” pungkasnya.

Selain Yoriko Angeline dan Ari Irham, film ini juga dibintangi oleh artis muda lain seperti Naifan Raid Azka, Michelle Wanda, Dede Satria, Yudha Keling dan artis senior seperti Surya Saputra hingga Wulan Guritno.

Film ini akan tayang serantak pada 10 Januari 2018 mendatang.

Sebagai informasi, film After Met You menceritakan tentang seorang DJ (Disc Jokey) playboy laris, keren dan ganteng. Ari yang masih duduk di bangku SMA, dia adalah cowok yang dipuja para wanita dan suka gonta ganti pacar. Namun ia pun bertemu dengan Ara yang kemudian Ari berusaha mendapatkan hatinya.

(edh)