Bikin Haru, Ifan Seventeen Unggah Doa dan Harapan untuk Mendiang Istri

JAKARTA - Riefian Fajarsyah atau Ifan diketahui kini hanya tinggal seorang diri sebagai personil dari grup band Seventeen. Ketiga rekannya, Bani, Herman, dan Andi, meninggal dunia terkena dampak bencana tsunami yang melanda Selat Sunda pada Sabtu 22 Desember 2018 saat tengah manggung mengisi acara gathering sebuah perusahaan BUMN di Tanjung Lesung.

Tak hanya ditinggal ketiga sahabatnya, Ifan Seventeen juga diketahui ditinggal pergi oleh sang istri, Dylan Sahara, yang juga meninggal dunia akibat bencana tersebut. Usai jenazah sang istri ditemukan, beberapa unggahan mengharukan sempat ia tuliskan di akun Instagram pribadinya. Salah satunya adalah pernyataan mengenai betapa sempurnanya Dylan saat mendampinginya sebagai seorang istri.

(Baca juga: 20 Tahun Berkarya, Ifan Wakili Band Seventeen Pamit Undur Diri)

"Istriku memang bukan manusia yang sempurna, begitupun aku," ungkap Ifan pada keterangan foto di akun Instagramnya.

"Tapi dia ga pernah berhenti buat terus terus menjadi istri yang baik, i know you have tried your best and it’s not easy for you, but you did it baby. Dan buatku memang dia adalah istri terbaik yang mungkin diberikan Allah buatku, I couldn’t ask for more ya Allah," sambungnya.

(Baca juga: Jenazah Istri Ifan 'Seventeen' Disemayamkan di Ponorogo)

Tak hanya memuji bagaimana sikap sang istri sejak menikah dengannya pada 2 November 2016 lalu. Ifan juga sempat meminta agar siapapun yang mengenal sang istri bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi model cantik berusia 26 tahun ini.

"Mewakili istriku aku memohon maaf sebesar2nya kepada teman, sahabat, keluarga, saudara atau siapapun yang pernah mengenal Dylan. Mohon diikhlaskan jikalau ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan," timpalnya.

Di akhir unggahannya, Ifan kembali mendoakan mendiang istrinya yang meninggal dunia tepat di hari kelahirannya tersebut. Bahkan ia berharap agar kelak bisa kembali dipersatukan Tuhan di akhirat dengan sang istri.

"Sayang, Allah mempertemukan kita, Allah pula yang memisahkan kita. Doain suamimu agar menjadi suami yang sholeh, biar aku bisa menuntut hak ku buat berpasangan denganmu di akhirat nanti untuk selamanya," paparnya.

"Cuma Allah yang tau seberapa besar apa yang aku rasain ke kamu sayang

I love you @dylan_sahara," tutupnya.

(sus)