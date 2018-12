LOS ANGELES - Penyanyi Zayn Malik resmi merilis lagu terbarunya berjudul There You Are, pada Rabu (12/12/18) dini hari waktu setempat. Lagu bergenre ballad itu bercerita tentang cinta yang bertahan dalam ujian waktu.

Banyak penggemar Zayn Malik yang menilai, lagu romantis itu diciptakannya khusus untuk sang kekasih, Gigi Hadid. Mengingat hubungan keduanya yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun itu menghadapi banyak ujian.

Lagu itu, ditulis Zayn Malik bersama penulis lagu Joe Garrett, Levi Lennox, Michael Hannides, dan Anthony Hannides. “Only you know me the way you know me (Hanya kau yang mengenalku seperti kau memahamiku). Only you forgive me when I’m sorry (Hanya kau memaafkaanku saat aku salah) Even when I mess it up (Sekalipun aku dalam masalah).”

“There you are (Kau di sana). Need you when I’m hot, when I’m cold. (Aku membutuhkanmu saat aku kepanasan dan ketika aku kedinginan) Need you when I’m young, when I’m old (Aku membutuhkanmu saat aku masih muda dan ketika aku tua,” demikian penggalan lirik There You Are.

Zayn Malik dan Gigi Hadid memang mengalami pasang surut hubungan. Pada Maret 2018, pasangan ini sempat mengakhiri hubungan mereka sebelum akhirnya kembali bersama. Zayn Malik juga diketahui sempat memuji Hadid dan menyebut kekasihnya itu memberikan aura positif untuknya.

Ini memang bukan pertama kali Gigi Hadid menjadi inspirasi bermusik Zayn Malik. Lagu Let Me yang dirilis Malik pada semester I 2018, juga terinspirasi dari kakak kandung supermodel Bella Hadid tersebut.

Setelah mendengarkan single baru Zayn Malik tersebut, penggemarnya kemudian bereaksi lewat Twitter. Sebagian besar penggemarnya yakin, kalau lagu itu ditulis Malik untuk Gigi. "Aw, Zayn Malik menulis lagu tentang Gigi Hadid. Lagu ini sumpah sedih. Aye, Zayn," ungkap seorang penggemar.

Melansir Hollywood Life, salah satu sumber dekat Gigi mengatakan, “Mereka berdua balikan secara diam-diam. Gigi Hadid menyukai lagu terbarunya dan berpikir Zayn Malik lebih baik, bahagia, dan kreatif sebagai penyanyi solo ketimbang saat masih berada di One Direction.”

Sumber itu menambahkan, “Gigi Hadid sangat mendukungnya, bahkan ketika dia tidak ada di sisinya karena jadwal kerja yang cukup padat. Dia akan menjaga komunikasi dengan menelefon atau mengirimkan email. Dan ketika Gigi Hadid libur, dia akan menghabiskan waktunya bersama Zayn. Pria itu adalah prioritas utama dalam hidup Hadid.”

Lagu There You Are termasuk dalam album ‘Icarus Falls’ yang akan dirilis Zayn Malik pada 14 Desember mendatang. Sebelumnya, lagu Good Years yang juga terdapat dalam album ini sudah dirilis pada 6 Desember 2018.*

