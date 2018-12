JAKARTA - Arie Untung menuai sorotan lantaran twitnya pada Minggu 9 Desember 2018,yang berkaitan dengan aksi 812 di Malaysia. Twit ini pun menuai banyak reaksi tak terkecuali komika asal Jakarta, Ernest Prakasa.

“The power of ukhuwah. Malaysia 812,” tulis suami dari Fenita Arie ini melalui akun @ArieKuntung

Selang sehari, twit itu pun di retweet oleh Ernest dan memberikan komentarkan akibat kicauan yang Arie tulis. Menurut Ernets aksi 812 merupakan gerakan menentang ICERD (Internasional Convention on The Elimination of Racial Discrimination). Padahal ICERD sendiri upaya pemerintah Malaysia untuk menghapus diskriminasi.

"812 itu demo menentang ICERD (International Convention on The Elimination of Racial Discrimination). Pemerintah Malaysia mau menghapus disriminasi, tapi dilawan oleh orang2 ini. Jadi, elo pribadi lebih pro ke diskriminasi etnis?” tulis Ernest melalui akun @ernestprakasa.

Ernest pun me retwet berbagai komentar atas postingan tersebut serta memposting penjelasan tentang ICERD. Salah satu yang di retwet oleh Ernest adalah teman satu bidangnya Arie Kriting.

"Mereka cuma menyukai jumlah massa di kerumunan. Tidak peduli tujuan dari banyak orang itu untuk apa. Padahal kedzaliman juga bisa diperjuangkan oleh banyak orang. Justru banyak perihal baik diperjuangkan dalam kesepian. Termasuk awal mula Islam itu diturunkan,” tulis Arie Kriting melalui akun @Arie¬¬_Kriting.

Perang ini tentunya menuai pro dan kontra dan menjadi perbincangan para penghuni dunia maya.

“Terlepas dari loe suku apa, etnis apa. Harusnya kita setuju sama ICERD donk. Memverifikasi berarti kan tahap awal. Teknisnya bisa setahap demi setahap. Yang memang perlu dibantu negara harus tetap dibantu. Yang sudah banyak rezeki ngalah sedikit.” Tulis salah satu netizen

“Ssssttt. Lagi tekor 600 juta ketipong temen,” tambah lainnya

“Semangat banget bro. Itu urusan negeri orang lain, mendingan gak usah ikut campur. Nanti bikin hubungan antar negara memanas. Gak mau kan bro,” ucap netizen lainnya.

Hingga sampai saat ini Selasa (11/12/18) Ernest masih membalas twit yang berkaitan dengan permasalahan ini.

(aln)