JAKARTA - Ajang penghargaan Panasonic Gobel Awards 2018 telah selesai digelar secara live dari Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat 7 Desember 2018. Acara yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB pun ditutup dengan pemberian special prize berupa kulkas dan televisi 55 inch kepada pemenang kategori Pemeran Pria Sinetron Terfavorit, Agus Kuncoro.

Dipandu oleh Robby Purba dan Nirina Zubir, acara yang telah digelar ke-21 kalinya ini diketahui berakhir dengan sukses. Bahkan penampilan para pengisi acara serta pembaca nominasi bisa dikatakan cukup pecah dan membuat suasana semakin ramai.

Dari 19 kategori yang dibacakan, MNC Group diketahui berhasil mendapatkan 9 buah piala dalam beberapa kategori. Sementara itu, kebanggaan besar nampak diraih oleh TVRI yang berhasil mendapatkan piala Panasonic Gobel lewat acara musik, Memori Melody.

Sementara itu, kemenangan juga nampak diraih oleh Aiman Witjaksono. Ia diketahui terpilih sebagai Presenter Berita Terfavorit lewat penampilannya dalam AIMAN.

Berikut daftar lengkap pemenang Panasonic Gobel Awards 2018 :

1. Sinetron Serial Terfavorit

A. Anak Langit (SCTV)

B. Dunia Terbalik (RCTI)

C. Jodoh Wasiat Bapak (ANTV)

D. Orang Ketiga (SCTV)

E. Tokang Ojek Pengkolan (RCTI)

2. Sinetron Non Serial Terfavorit

A. Azab (Indosiar)

B. FTV Pagi (SCTV)

C. Kisah Nyata (Trans 7)

D. Pintu Berkah (Indosiar)

E. Sinema Hidayah (Indosiar)

(Perwakilan dari Sinetron Azab, Foto: Ramdhan Adiputra/Koran SINDO)

3. Program Berita Terfavorit

A. Buletin iNews Siang (Global TV)

B. Dunia Dalam Berita (TVRI)

C. iNews Sore (iNews)

D. Kabar Petang (TV One)

E. Kompas Malam (Kompas TV)

F. Lensa Sore (RTV)

G. Liputan 6 Siang (SCTV)

H. Selamat Pagi Nusantara (ANTV)

I. Seputar iNews (RCTI)

J. Top News (Metro TV)

4. Program Talkshow Berita Terfavorit

A. Aiman (Kompas TV)

B. Indonesia Lawyers Club (TV One)

C. Kick Andy (Metro TV)

D. Mata Najwa (Trans TV)

E. Rosi (Kompas TV)

(Tim ILC di PGA 2018, Foto: Ramdhan Adiputra/Koran SINDO)

5. Program Kuis dan Game Show Terfavorit

A. Baper (RCTI)

B. Berpacu Dalam Melodi (Trans 7)

C. Family 100 Indonesia (Global TV)

D. Komunikata Indonesia (Global TV)

E. Sassuke Ninja Warior Indonesia (RCTI)

6. Program Reality Show Terfavorit

A. Bedah Rumah (Global TV)

B. Mikrofon Pelumas Hutang (Indosiar)

C. Nikah Gratis (Global TV)

D. Pantang Ngemis (Global TV)

E. Uang Kaget (Global TV)

(Tim Bedah Rumah, Foto: Ramadhan Adiputra/Koran SINDO)

7. Program Musik Terfavorit

A. Breakout (Net TV)

B. Dahsyat (RCTI)

C. Inbox (SCTV)

D. Memori Melodi (TVRI)

E. Pantura Show (Indosiar)

8. Program Pencarian Bakat Terfavorit

A. Bintang Pantura (Indosiar)

B. D'Academy Asia (Indosiar)

C. Indonesian Idol (RCTI)

D. Kilau DMD (MNC TV)

E. Liga Dangdut Indonesia (Indosiar)

9. Program Anak Terfavorit

A. Adit & Sapo Jarwo (MNC TV)

B. Dunia Binatang (Trans 7)

C. Keluarga Somat (Indosiar)

D. Laptop Si Unyil (Trans 7)

E. Si Bolang Bocah Petualang (Trans 7)

10. Program Entertainment Variety & Talkshow Terfavorit

A. Ini Talkshow (Net TV)

B. Opera Van Java (Trans 7)

C. Hitam Putih (Trans 7)

D. Brownis Obrowlan Manis (Trans TV)

E. Pesbuker (ANTV)

11. Program Kompetisi Olahraga Terfavorit

A. Liga 1 Gojek (Indosiar)

B. Liga 2 (TV One)

C. One Pride MMA (TV One)

D. Piala Presiden (Indosiar)

E. Pro Liga (iNews TV)

12. Program Special Event Terfavorite

A. 10 Tahun Mengawal NKRI (TV One)

B. Amazing 15 (Global TV)

C. Indonesia Keren 3 (ANTV)

D. Indonesia Television Award 2017 (RCTI)

E. Jokowi Mantu (Metro TV)

F. Konser Sambut 2018 (TVRI)

G. Malam puncak HUT SCTV 27 (SCTV)

H. Pesta Sahabat Special Kartini (RTV)

I. Rosi Spesial Rumah Pilkada (Kompas TV)

J. Special Report (iNews)

13. Pemeran Pria Sinetron Terfavorit

A. Adly Fairuz

B. Agus Kuncoro

C. Furry Setya Raharja

D. Stefan William

E. Verrell Bramasta

14. Pemeran Wanita Sinetron Terfavorit

A. Natasha Wilona

B. Naysila Mirdad

C. Marshanda

D. Mieke Amalia

E. Ranty Maria

15. Presenter Berita Terfavorit

A. Aiman Witjaksono

B. Dian Mirza

C. Joy Sastro

D. Prabu Revolusi

E. Senandung Nacita

16. Presenter Talkshow Berita Terfavorit

A. Aiman Witjaksono

B. Andy F Noya

C. Karni Ilyas

D. Najwa Shihab

E. Rosiana Silalahi

(Karni Ilyas di PGA 2018, Foto: Ramdhan Adiputra/Koran SINDO)

17. Presenter Kuis & Games Show Terfavorit

A. Ananda Omesh

B. Cak Lontoh

C. David Bayu

D. Denny Cagur

E. John Martin

18. Presenter Entertainment Variety & Talkshow Terfavorit

A. Andre Taulany

B. Deddy Corburizer

C. Irfan Hakim

D. Ruben Onsu

E. Sule

19. Presenter Olahraga Terfavorit

A. Darius Sinathrya

B. Donna Agnesia

C. Ovi Dian

D. Sandra Olga

E. Valentino Simanjuntak