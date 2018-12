LOS ANGELES - Musisi dengan bayaran tertinggi diduduki oleh band rock asal Irlandia U2, menurut majalah Forbes band ini sukses berkat tur Joshua Tree, album yang dirilis pada tahun 1987 dan berhasil memenangkan Album of The Year di Grammy Awards 1988.

Menurut majalah Forbes dari tur tersebut Bono dkk berhasil mengumpulkan $ 118 juta dalam pendapatan sebelum pajak dari 1 Juni 2017 hingga 1 Juni 2018.

Dalam tur kali ini, band yang berhasil memenangkan banyak penghargaan ini menampilkan lagu hits mereka dari album The Joshua Tree termasuk Where the Streets Have No Nama, With or Without You, dan I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

Baca Juga: Rampungkan Tur Dunia, Bono Isyaratkan U2 Akan Pensiun

Penghasilan band ini juga termasuk pendapatan dari tur dari album baru mereka yang dirilis tahun 2017 "Experience + Innocence."

Diurutkan kedua ditempati oleh band asal Inggris Coldplay, band yang dibentuk pada tahun 1996 ini berhasil dengan pendapatan sebesar $115.5 juta. Hasil tersebut didapatkan dari sebagian besar tur A Head Full of Dreams.

Pelantun Perfect berhasil menepati posisi ketiga, Ed Sheeran penyanyi berusia 27 tahun ini berhasil mendapatkan $ 110 juta. Seperti yang sudah kita ketahui Ed Sheeran akan menyapa penggemarnya di Indonesia pada bulan Mei 2019.

Urutan keempat dimiliki penyanyi asal Amerika, Bruno Mars dengan berhasil meraih pendapatan $ 100 juta. Diikuti oleh pelantun Firework, Katy Perry yang berhasil mendapatkan sebesar $ 83 juta.

(edh)