JAKARTA - Pasangan kekasih Alghazali dan Alyssa Daguise diketahui sering kali mengumbar kemesraan mereka di sosial media. Bahkan kemesraan keduanya sering kali menjadi sorotan dan perbincangan para netizen.

Baru-baru ini, putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu diketahui kembali mengumbar foto mesranya dengan sang kekasih. Dalam fotonya, Alyssa Daguise nampak memeluk tubuh Alghazali yang jauh lebih tinggi darinya.

"You mean everything to me," tulis Alghazali pada foto mesranya dengan kekasih.

Melihat foto kemesraan antara Alghazali dan Alyssa Daguise, netizen justru gagal fokus. Mereka malah menandai nama adik kandung Alghazali, Abdul Qodir Jaelani atau Dul, dan memberi petuah agar remaja 18 tahun tersebut tak usah berpacaran seperti kakak-kakaknya.

"@duljaelani ojo naracap meneh,langsung nikah ae dul," tulis taufikhasballah_1.

"@duljaelani langsung nikah aja ya dek.. jgan ikut2 kaka2nya," tulis fa.hsy26_.

"@duljaelani kamu pengen kah dullll," tulis imeldaaggrn.

Sebelumnya, Al Ghazali juga pernah mengunggah foto kemesraan dengan kekasih. Dalam foto yang diabadikan di Tokyo, Jepang itu, Alyssa terlihat menyandarkan kepalanya pada salah satu bahu Al. Sementara itu, Al seakan menyambut sandaran sang pacar dengan menempelkan bibirnya pada hidung Alyssa.

Rupanya unggahan tersebut mampumencuri perhatian warganet. Baru saja diunggah sejak satu hari lalu, foto tersebut telah disukai lebih dari 270 pengguna Instagram. Lebih dari 1.000 komentar pun kini mewarnai unggahan tersebut.

Berbagai tanggapan pro dan kontra pun dilontarkan warganet melaui kolom komentar. Tak jarang, dari komentar tersebut yang malah mebandingkan gaya pacaran Al dan sang adik, El.

“Lebih suka El sama Marsha karena gaya pacaran mereka lebih sopan dibanding Al,” ujar salah satu pengguna Instagram.

“Lebih suka gaya pacaran El Rumi dan Marsha Aruan,” sahut warganet lainnya.

(sus)