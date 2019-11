JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi Panosonic Gobel Awards 2018 segera dilaksanakan. Ini pun menjadi ke-21 kalinya ajang tersebut diselengarakan pada 7 Desember 2018 dengan mengangkat tema ‘Color of Indonesia’.

Sebagai tanda penghargaan bagi insan televisi Indonesia, Panasonic Gobel Awards (PGA) akan hadir dengan 20 kategori, dimana diantaranya 12 kategori program dan 7 kategori individu, serta 1 spesial award untuk industri kreatif Indonesia.

Baca Juga: Tinggal Satu Rumah, Nagita Slavina Tak Tahu Kabar Raffi Ahmad?

Baca Juga: Daftar Pemenang Indonesian Television Awards 2018

Lebih lanjut, dengan adanya penghargaan ini, penentuan nominasi PGA berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga independent Roy Morgan Research di 26 kota dari 20 provinsi.

“Berbeda dengan penghargaan sejenis lainnya, penentuan nominasi PGA ke-21, ditentukan berdasarkan survey lembaga independent Roy Morgan Research di 26 kota dari 20 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 1.700 koresponden,” ujar Tantan Sumartana selaku Direktur Sales & Marketing RCTI saat dijumpai di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Kamis (1/11/2018).

Sementara itu, pihak Panasonic Gobel Awards menambahkan bahwa begitu senang atas kerjasamanya dengan pihak RCTI. Terlebih lantaran konsep-konsep yang diberikan RCTI atas terselenggara penghargaan bergengsi ini.

“Proses cukup panjang proses pitching, RCTI memberikan konsep kepada Panasonic Gobel Indinesia,” tambah Wendy Syofyan selaku Chairman of the 21 Panasonic Gobel Awards.

Untuk persiapan dari Panasonic Gobel Awards ke-21 ini juga diungkapkan pihak RCTI segera rampung. Dan tentunya pada malam puncak nanti ada sebuah kejutan-kejutan yang akan disuguhkan pada penghargaan Panasonic Gobel Awards 2018.

“Persiapannya sudah sangat matang, lebih 80 persen, tinggal penyempurnaan saja, banyak kejutan-kejutan di tanggal 7 desember (ada) nantinya,” tutup Tanta Sumartana.

Berikut Okezone telah merangkum kategori-kategori yang akan diberikan pada Panasonic Gobel Awards ke-21.

1. Sinetron Serial Terfavorit

A. Anak Langit SCTV

B. Dunia Terbalik RCTI

C. Jodoh Wasiat Bapak ANTV

D. Orang Ketiga SCTV

E. Tokang Ojek Pengkolan RCTI

2. Sinetron Non Serial Terfavorit

A. Azab Indosiar

B. FTV Pagi SCTV

C. Kisah Nyata Trans 7

D. Pintu Berkah Indosiar

E. Sinema Hidayah Indosiar

3. Program Berita Terfavorit

A. Buletin iNews Siang Global TV

B. Dunia Dalam Berita TVRI

C. iNews Sore iNews

D. Kabar Petang TV One

E. Kompas Malam Kompas TV

F. Lensa Sore RTV

G. Liputan 6 Siang SCTV

H. Selamat Pagi Nusantara ANTV

I. Seputar iNews RCTI

J. Top News Metro TV

4. Program Talkshow Berita Terfavorit

A. Aiman Kompas TV

B. Indonesia Lawyers Club TV One

C. Kick Andy Metro TV

D. Mata Najwa Trans TV

E. Rosi Kompas TV

5. Program Kuis dan Game Show Terfavorit

A. Baper RCTI

B. Berpacu Dalam Melodi Trans 7

C. Family 100 Indonesia Global TV

D. Komunikata Indonesia Global TV

E. Sassuke Ninja Warior Indonesia RCTI

6. Program Reality Show Terfavorit

A. Bedah Rumah Global TV

B. Mikrofon Pelumas Hutang Indosiar

C. Nikah Gratis Global TV

D. Pantang Ngemis Global TV

E. Uang Kaget Global TV

7. Program Musik Terfavorit

A. Breakout Net TV

B. Dahsyat RCTI

C. Inbox SCTV

D. Memori Melodi TVRI

E. Pantura Show Indosiar

8. Program Pencarian Bakat Terfavorit

A. Bintang Pantura Indosiar

B. D'Academy Asia Indosiar

C. Indonesian Idol RCTI

D. Kilau DMD MNC TV

E. Liga Dangdut Indonesia

9. Program Anak Terfavorit

A. Adit & Sapo Jarwo MNC TV

B. Dunia Binatang Trans 7

C. Keluarga Somat Indosiar

D. Laptop Si Unyil Trans 7

E. Si Bolang Bocah Petualang Trans 7

10. Program Entertainment Variety & Talkshow Terfavorit

A. Ini Talkshow Net TV

B. Opera Van Java Trans 7

C. Hitam Putih Trans 7

D. Brownis Obrowlan Manis Trans TV

E. Pesbuker ANTV

11. Program Kompetisi Olahraga Terfavorit

A. Liga 1 Gojek Indosiar

B. Liga 2 TV One

C. One Pride MMA TV One

D. Piala Presiden Indosiar

E. Pro Liga Kompas TV

12. Program Special Event Terfavorit

A. 10 Tahun Mengawal NKRI TV One

B. Amazing 15 Global TV

C. Indonesia Keren 3 ANTV

D. Indonesia Television Award 2017 RCTI

E. Jokowi Mantu Metro TV

F. Konser Sambut 2018 TVRI

G. Malam puncak HUT SCTV 27 SCTV

H. Pesta Sahabat Special Kartini RTV

I. Rosi Spesial Rumah Pilkada Kompas TV

J. Special Report iNews

13. Pemeran Pria Sinetron Terfavorit

A. Adly Fairuz

B. Agus Kuncoro

C. Furry Setya Raharja

D. Stefan William

E. Verrell Bramasta

14. Pemeran Wanita Sinetron Terfavorit

A. Natasha Wilona

B. Naysila Mirdad

C. Marshanda

D. Mieke Amalia

E. Ranty Maria

15. Presenter Berita Terfavorit

A. Aiman Witjaksono

B. Dian Mirza

C. Joy Sastro

D. Prabu Revolusi

E. Senandung Nacita

16. Presenter Talkshow Berita Terfavorit

A. Aiman Witjaksono

B. Andy F Noya

C. Karni Ilyas

D. Najwa Shihab

E. Rosiana Silalahi

17. Presenter Kuis & Games Show Terfavorit

A. Ananda Omesh

B. Cak Lontoh

C. David Bayu

D. Denny Cagur

E. John Martin

18. Presenter Entertainment Variety & Talkshow Terfavorit

A. Andre Taulany

B. Deddy Corburizer

C. Irfan Hakim

D. Ruben Onsu

E. Sule

19. Presenter Olahraga Terfavorit

A. Darius Sinathrya

B. Donna Agnesia

C. Ovi Dian

D. Sandra Olga

E. Valentino Simanjuntak