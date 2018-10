LOS ANGELES - Syuting Avengers 4 telah dipastikan selesai. Chris Evans bahkan sudah mengucapkan selamat tinggal pada karakter Captain America yang sudah bertahun-tahun dihidupkannya.

Bersamaan dengan pengumuman selesainya syuting Avengers 4, muncul juga bocoran sejumlah senjata yang akan dipakai di lanjutan film Infinity War tersebut. Beberapa senjata diketahui siapa pemiliknya, namun ada juga senjata yang pemiliknya masih menjadi misteri.

Yang pertama adalah pedang double-blade. Melansir Hindustantimes, Minggu (5/10/2018), gambar senjata baru tersebut pertama kali diunggah oleh user anirudhamarvel di Marvel Studios Reddit.

Pedang itu disebut-sebut adalah senjata baru Thanos. Pedang itu sekaligus menjadi pelengkap baju zirah yang juga menjadi alat perang baru sang Titan.

Meski telah memiliki semua Infinity Stones, Thanos tetap membutuhkan senjata baru. Pasalnya, menurut sutradara Russo bersaudara, Thanos kehilangan cukup banyak kekuatannya karena menggunakan menggunakan keenam Infinity Stones.

Even More Leaked Artwork, This Time of Stormbreaker and a Mysterious New Weapon @TheCWOfficial @MulStu @ManaByte pic.twitter.com/zt8svHPacR— Brady Visco (@bvisco5) October 4, 2018