JAKARTA - Ajang pertunjukan elektronik dance musik (EDM) terbesar se-Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan nama Djakarta Warehouse Project (DWP) siap digelar. Bertempat di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali pada 7-9 Desember 2018 mendatang, tentu bakal memuaskan telinga para partygoers.

Yang lebih menariknya lagi, akan ada penampilan dari The Weeknd, yang mana menjadi line up pada DWPX. Namun Ismaya Live, selaku pihak penyelenggara acara, sedikit membeberkan terkait proses kedatangan The Weeknd ke Indonesia. Apalagi, ini kali pertama The Weeknd menyambangi Indonesia.

Ya, dari penuturan Sarah Deshita selaku Brand Manager Ismaya Live, The Weeknd seharusnya dijadwalkan datang pada WTF 2014 lalu. Tetapi karena waktu yang kurang tepat, mantan kekasih Selena Gomez itu gagal hadir.

“Sebenernya kalau The Weekend sendiri satu artis yang dari WTF 2014. Kita udah nyoba datengin cuma memang secara waktu dan timeline belum nemu,” ungkapnya saat dijumpai di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan belum lama ini.

Lebih lanjut, pihaknya tidak berhenti sampai di situ hingga menemukan waktu yang tepat untuk mendatangkan The Weeknd. Mengingat The Weeknd sendiri memiliki jadwal tur Asia.

“Alhamdulilah dan dia mau tur Asia-nya bulan Desember aja, tentunya dari The Weeknd sendiri mungkin banyak tawaran juga di sini. Yang gue tahu The Weekend suka yang festival ya, dan ini satu panggung yang pengen dia eksplor dan The Weekend adalah sebenernya artis pertama yang konfirm sekitar 2 bulan sebelum dia konfirm,” sambungnya.

Mendatangkan nama besar seperti The Weeknd, lantas apa riders yang dibutuhkannya?

Sarah Deshita kembali menuturkan bila tak ada hal sulit yang diminta oleh The Weeknd. Sejauh ini riders tersebut masih dalam hal yang wajar.

“(Riders) enggak (ribet) ya, biasanya semakin besar artisnya malah semakin.. yaudah ya,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, DWP pada tahun ini memgusung nama DWPX dan pertama kalinya dihelat diluar Jakarta. Sementara untuk tahun ini, DWPX menjadi gelaran ke-10 selama bergema di Tanah Air.

(sus)