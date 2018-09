View this post on Instagram

Sharing fun facts! Selain untuk olahraga fisik, berenang bisa membuat kita lebih relax dan bantu menghilangkan stress loh, salah satunya karena ketika berenang kita harus mengatur nafas hingga aliran udara pernafasan lancar dan tubuh tidak kekurangan oksigen 🌊 yuk mulai rajin olahraga dan jaga baik kesehatan fisik dan mental ✨