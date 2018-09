JAKARTA - Rasa duka mendalam kembali menyelimuti masyarakat Indonesia. Gempa berkekuatan 7,7 Skala Ritcher mengguncang Donggala Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018).

Meski tidak tengah berada di lokasi, beberapa selebriti, seperti Chacha Frederica mengungkapkan rasa duka dan mengirim doanya kepada masyarakat yang berada di Palu. Ia berharap kalau warga di sana selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan.

"Inalilahiwainailahirojiun ... My prayer goes to everyone who lives in Palu and around that area ๐Ÿ™๐Ÿผ - itu jalan yg selalu saya lewati kalau lagi di Palu.. ," tulis Chacha Frederica untuk keterangan fotonya.

"Dan video ini di ambil dari lokasi mall yg biasa saya jg selalu makan dan cari sesuatu dsana.. ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ Ya Allah Lindungi kami semua, ampuni dosa2 kami, mudahkan kami untuk selalu dekat dengan Mu Ya Rabb.. ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป #prayforpalu," sambungnya.

Tak hanya Chacha Frederica, Andien Aisyah pun mengungkapkan rasa duka pada foto yang diunggah dalam Instagram Story. Senada dengan ibunda Kawa itu, Andi Arysil pun mengutaran hal yang sama pada Instagram story-nya.

"Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Donggala.. Semoga Allah memberi perlindungan pada semua. Aamiin.," tulis Andien Aisyah.

"Palu mengalami gempa. Semoga saudara-saudara kita di sana dalam kondisi baik-baik saja. Aamiin," tulis Andi Arysil.

