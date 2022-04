FAKTA Chacha Frederica mualaf menjadi perhatian. Sejak kecil artis cantik yang kini jadi istri pejabat ini dibesarkan dengan dua agama berbeda.

Berikut ini 5 fakta Chacha Frederica mualaf yang bisa Anda simak, ditulis Okezone, Selasa (20/4/2022).

Kakeknya pendeta

Kakek Chacha Frederica merupakan seorang pendeta. Namun keluarga sang mama merupakan pemeluk agama Islam yang cukup kuat.

"Kebetulan keluarga aku kan dari background dua agama yang berbeda jadi kakek dari papa itu pendeta, yang dari mama itu Islamnya kuat banget. Jadi aku belajar dua agama memang aku sedang pelajari," kata Chaca Frederica dalam satu tayangan YouTube.

Penasaran dengan Tuhan

Chacha bahkan ingat dirinya bingung dengan keyakinan yang dianut keluarga. Apalagi ia sampai harus hidup di ajaran dua agama berbeda. Dia juga sangat penasaran tentang Allah dan Yesus.

"Umur 9 tahun aku udah punya pertanyaan Allah itu siapa Yesus itu siapa, simpel. Ini jadi isu juga di keluarga aku, katanya.

Rayakan Natal dan Lebaran

Chacha bahkan merayakan dua hari besar agama dalam setahun, yakni Lebaran dan Natal.

"Aku natalan ikut natalan, lebaran ikut ketupatan, jadi aku saat itu bingung, kok aku ikut ini," tambahnya.

Mengenal agama lewat banyak sumber

Ia mencari beberapa referensi tentang masing-masing agama lewat sebuah buku. Di buku The Bible, The Quran, and Science, membahas tentang Injil, Al-quran, dan sains. Chacha juga menemukan perbedaan Islam dan agama lainnya.

Mantap pindah Islam

Setelah mengenal semua agama meski sedikit saja, Chacha mantap memilih Islam, Ia pun menjadi mualaf dan tampil berhijab dengan kini.

Hidupnya pun bahagia, terlebih bisa menikah seiman dengan Dico Ganinduto, yang kini menjadi Bupati Kendal. Rumah tangganya juga semakin berwarna dengan adanya satu putri yang menggemaskan.