BEKASI - Di momen kemeriahan hari jadi Global Radio yang ke-13, MNC Group mempersembahkan Global Radio "Super Encore Friday the 13th Anniversary", yang diselenggarakan di Summarecon Mall Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani Blok M Sentra Summarecon Bekasi, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Acara yang dipandu dua penyiar 88,4 FM Global Radio, Zara Meidina dan Aji Sabha itu, turut menampilkan sederet artis papan atas dan pendatang baru, diantaranya The Overtunes, Rizky Febian, Arsy Widianto, OM PMR, Bilal Indrajaya dan Aldwin Dinata.

Diawali dengan single "Biar" dari Bilal Indrajaya dan "Izinkan Aku" milik Aldwin Dinata, dua penyanyi solo pendatang baru itu membuka acara dengan cukup memukau. Ratusan pengunjung yang memadati area lokasi pun, nampak terhibur dengan lantunan suara nan merdu milik kedua pria berparas tampan tersebut.

"Selain lagu sendiri, saya juga bawakan lagu The Beatles yang "Don't Let Me Down" sama "Ask Me Why". Sebelumnya sudah persiapan dulu jaming sama teman-teman," kata Bilal kepada Okezone.

Solois yang sedang menyiapkan rilis single kedua itu, mengaku sangat senang menjadi bagian dalam kemeriahan HUT Global Radio. Ia juga mengapresiasi antusias penonton yang terbilang cukup interaktif dengan para pendukung acara.

"Acaranya bagus dan menarik. Pertama kali ke mall ini, jadi seru. Pengunjungnya juga lumayan ramai. Tadi pun tidak nyangka ada yang tahu lagu saya. Insyaallah single kedua rilis Oktober nanti," ujarnya.

Sementara, Muyan Harsa Station Manager Global Radio menyampaikan, perhelatan HUT Global Radio ke-13 ini memiliki konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Persiapannya sekitar 3 bulan sebelumnya. Pertama kita mulai dengan mix and match jadwal artis yang terutama, dan pastinya juga sponsor," katanya di sela-sela acara.

"Untuk pemilihan artis pendukung sendiri, kita based on air play yang kita putar di radio. Jadi dari situ kan kelihatan artis-artis yang diminati masyarakat, terutama anak muda Jakarta dan Jabodetabek," papar Muyan.

Menurutnya, pengunjung yang hadir di lokasi cukup terhibur dengan penampilan yang disuguhkan oleh para artis. Bahkan, jumlah pengunjung terlihat semakin membludak saat ditengah-tengah acara.

"Sejauh ini respon cukup bagus. Pengunjung kelihatan antusias. Terbukti mereka cukup terhibur dengan beberapa talent yang sudah perform," ujarnya.

Seiring pertambahan usia, Global Radio yang menjadi salah satu stasiun radio dengan banyak pendengar setia, diakui Muyan selalu menyajikan program-program serta inovasi yang fresh, untuk memanjakan telinga para pendengarnya.

"2018 ini kita kembali mempertajam segmen anak muda di target audience 18-25 tahun. Kemudian juga program on air jagoan kita morning show, kita ganti penyiarnya lebih fresh yang usianya tidak jauh dari target usia pendengar kita. Dan di akhir tahun, khusus pendengar yang suka dance, kita adakan program Dance Midnight Mix," ujarnya.

Muyan berharap, ke depannya Global Radio bisa semakin eksis dengan berbagai program unggulan yang menyasar kaum muda, sebagai upaya meningkatkan jumlah pendengar setia.

"Harapan ke depan jumlah pendengar bisa lebih banyak lagi dan menjadi top of mind antara pendengar anak muda dan juga pengiklan," imbuhnya.

