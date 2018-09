JAKARTA - Cinta Laura ternyata sempat ikut audisi pemeran Nagini untuk film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Ya, audisi untuk pemeran Nagini memang sempat diikuti beberapa aktris Tanah Air.

"Kayaknya sekarang aku enggak usah rahasia lagi ya. Bentar lagi Fantastic Beasts bakal keluar ya, dan ada beberapa artis Indonesia yang bakal peranin Nagini, kan akhirnya aku bisa ngomong juga," beber Cinta di Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Terkait keikutsertaannya dalam audisi Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Cinta mengaku sudah melewati beberapa tahap sejak 2016. Dia bahkan sudah bertemu Fiona Weir, sosok yang berperan sebagai casting director Fantastic Beasts.

"Aku audisi buat peran Nagini tiga kali. Pertama bulan Desember 2016 di LA, kedua kali dapat call back di LA lagi, dan akhirnya last year aku diterbangin ke London untuk ketemu sama casting director Fantastic Beasts, Fiona Weir. Aku sempat satu jam di kantor dia," jelasnya.

Sayang, Cinta Laura gagal mendapatkan peran tersebut. Kata Fiona, faktor usia jadi salah satu penyebab dirinya tidak ditunjuk sebagai salah satu pemeran Nagini.

"Selain audisi terakhir, dia sangat sweet dan aku found out kenapa enggak dapat, karena aku terlalu muda. I see why. Aku pas audisi 23 dan sekarang yang dapat peran Nagini 33. So, beda 10 tahun," tutur dia.

Kendati demikian, Cinta Laura tetap mengaku bangga dengan pencapaiannya meski kalah bersaing dari Claudia Kim. Ya, aktris asal Korea Selatan akhirnya jadi nama yang bakal memerankan karakter Nagini.

"Pasti ada faktor-faktor lainnya, tapi yang jelas aku merasa terhormat," tutupnya.

