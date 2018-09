JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris cantik Sheryl Sheinafia tampaknya kesulitan menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Lantas, ia pun kerap mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ketika sedang berbicara.

Walhasil, Sheryl kemudian dicap sebagai anak Jaksel (Jakarta Selatan) oleh netizen. Dimana gaya campur-campur bahasa kerap diidentikan dengan anak Jakarta Selatan.

Tidak hanya sampai disitu, dicap sebagai anak Jaksel membawa Sheryl dijadikan meme oleh netizen pada laman media sosial bersama rekannya Boy William.

- Baca Juga: Sheryl Sheinafia Ngaku Tak Lancar Gunakan Bahasa Indonesia

“Aku lihat tweet, yang retweet-nya banyak banget. Terus, (meme) pakai muka aku sama muka Boy( William),” kata Sheryl saat dijumpaj di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Kamis (27/9/2018).

Kendati menjadi bahan lelucon netizen pada media sosial, Sheryl menambahkan bahwa hal itu menjadi sesuatu yang menghibur. Bahkan Sheryl tampak cekatan menirukan gaya bahasa anak Jaksel.

“Kayak ada yang ngomong, 'Habis ini Kakak go where?' ‘Oh no, itu secara grammar salah. Seharusnya, anak Jaksel itu Where you gonna go kalau after this?’. Ya, itu,” lanjutnya.

Kendati begitu, Sheryl mengaku tak merasa kesal dengan apa yang dibuat netizen. Menurutnya meme-meme tersebut bisa menjadi hal yang menarik untuk dirinya. Sembari berseloroh, ia mengaku bangga menjadi anak Cipete.

“Enggak (kesal). Kalau itu bisa jadi topik yang baru, jadi konten yang baru, aku bangga jadi anak Cipete,” tutupnya.

(edh)