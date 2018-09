JAKARTA – Tokoh siluman ular bernama Nagini yang hadir dalam trailer terakhir Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald menarik perhatian warganet di dunia maya. Tokoh tersebut akan diperankan oleh aktris asal Korea Selatan, Claudia Kim.

Bagi para penggemar dunia sihir Harry Potter, sosok Nagini memang bukan nama asing. Siluman ular tersebut nantinya akan bersekutu dengan Voldemort.

Namun rasa penasaran terhadap siapa sosok Nagini sebenarnya membawa para penggemar bertanya langsung kepada sang penulis naskah skenario, JK Rowling. Penulis berusia 53 tahun tersebut akhirnya memberikan penjelasan bahwa Nagini terinspirasi dari mitologi Indonesia.

Saat itu, sebuah akun merasa tak puas karena sosok Nagini adalah jelemaan manusia. Lalu pemilihan aktris Korea untuk memerankannya membuat akun @J_A_Moulton meminta penjelasan kepada Rowling.

The Naga are snake-like mythical creatures of Indonesian mythology, hence the name ‘Nagini.’ They are sometimes depicted as winged, sometimes as half-human, half-snake. Indonesia comprises a few hundred ethnic groups, including Javanese, Chinese and Betawi. Have a lovely day 🐍 — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 26, 2018