LOS ANGELES - Aktor Sons of Anarchy Paul John Vasquez meninggal dunia pada usia 48 tahun. TMZ melaporkan, Vasquez meninggal dunia pada Senin malam (24/9/2018) akibat serangan jantung.

Aktor yang juga membintangi serial SCI: New York itu diketahui meninggal dunia di kediaman sang ayah di San Jose, California, Amerika Serikat. Lebih lanjut TMZ melaporkan, sang ayah adalah orang pertama yang menemukan Vasquez tak sadarkan diri di rumahnya.

Meski telah mendapatkan pertolongan pertama dari tim paramedis, namun nyawa Vasquez tak mampu diselamatkan. Saat ini, penyebab kematian sang aktor masih diselidiki oleh pihak berwajib.

“Kabar kematian sang aktor sungguh sangat mengejutkan kami. Saat ini, kami sangat berduka. Paul John Vasquez adalah sosok yang baik hati, kreatif, dan pengasih. Dia pasti akan dirindukan,” ungkap agensi Vasquez seperti dilansir dari Fox New, Rabu (26/9/2018).

Selain berperan sebagai Angel Ganz dalam Sons of Anarchy pada 2011, Vasquez juga diketahui berlakon dalam serial ER, CSI: NY, dan How I Met Your Mother. Kematian Vasquez tak hanya duka bagi keluarga, namun juga tim produksi Son of Anarchy.

Pasalnya, mereka juga kehilangan aktor Alan O’Neill, pada 6 Juni 2018. Aktor 47 tahun itu ditemukan kekasihnya tewas di dalam apartemennya di Los Angeles, Amerika Serikat.

