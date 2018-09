JAKARTA - Sebagai aktor senior, Slamet Rahardjo melihat industri perfilman Indonesia terus berkembang. Regenerasi aktor di dalamnya pun terjalin meski tidak sepenuhnya memuaskan Memet.

Dari pandangannya, Slamet melihat bahwa aktor-aktor muda kurang diberi waktu lebih untuk memahami naskah skenario. Proses produksi yang cepat membuat para aktor muda kurang berkembang dalam mendalami sebuah peran.

“Mereka gak punya waktu merenung. Jangan salahkan mereka,” ucap aktor berusia 69 tahun tersebut.

“Mereka terlalu cepat dikasih naskah, belum mereka selesai menganalisa dan memberi sebuah target, (tiba-tiba) udah syuting. Akhirnya mereka dirugikan oleh sistem, sistem produksi yang berkejar-kejaran,” sambungnya.

Pada masanya, setiap aktor diberikan waktu lebih untuk memahami sebuah naskah skenario. Proses syuting bahkan tidak akan pernah dimulai jika si aktor belum bisa memerankan satu karakter dengan sempurna.

“Nah zaman dulu karena kita pakai seluloid dan seluloid itu mahal, maka kita tidak akan syuting sebelum well done. Jadi memang benar-benar kita latihan atau apa,” katanya.

Slamet Rahardjo akan kembali hadir menyapa para penikmat film lewat Something In Between. Film ini bercerita tentang kisah kasih dari sepasang remaja bernama Gema (Jefri Nichol) dan Maya (Amanda Rawles).

(aln)