JAKARTA - Luna Maya mungkin tengah merasakan kesedihan pasca memutuskan hubungan dengan Reino Barack.

Namun ia beruntung, ditengah kegalauan ada sosok yang selalu memberikan support untuk wanita kelahiran Denpasar itu.

Sosok tersebut adalah para sahabat yang terus berada di samping Luna. Sebut saja Ayu Dewi, Melaney Ricardo, Chacha Frederica hingga Denny Sumargo.

Pada hari ulang tahun Luna ke 35 tahun yang digelar beberapa waktu lalu, Luna pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para sahabat.

"Terima kasih sudah menjadi orang - orang yang baik dan perhatian," tulis Luna di salah satu unggahan instagramnya (17/9/2018).

Chacha Frederica yang hadir pada acara itu juga sekaligus memberikan semangat untul Luna di kolom komentarnya.

"May the blessing of Allah fill your life with happiness and bless you with good people around you," tulis Chacha.

Menyambung apa yang dituliskan oleh Chacha Frederica, Melaney Ricardo pun turut berikan supportnya "SEMANGAT SAYANG."

Selain para sahabat yang selalu memberikan semangat kepada bintang film Killers itu, Ayu Dewi juga tidak segan mengikutsertakan Luna dalam perjalanan ke Bangkok.

"Thank you for having me... I know it’s your birthday honeymoon gateway from pak Regi. I had good times with you two,” tulis Luna.

(edh)