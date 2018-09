SEOUL - Aktor tampan Hyun Bin tengah disibukkan dengan berbagai proyek filmnya. Kesibukannya berkarier ini tenyata memberikan dampak pada kehidupan asmaranya.

Baca Juga: Cita Citata Jawab Hujatan saat Kolaborasi Bareng Sheila On 7

Dalam sebuah wawancara, Hyun Bin mengatakan jika saat ini dia disibukkan dengan promosi film The Negotiation dan Rampant setelahnya. Tak cukup sampai di situ, dia juga akan melakukan syuting untuk drama comebacknya yang berjudul Memories of the Alhambra.

"Setelah Rampant berakhir, aku istirahat sekitar dua sampai tiga bulan," cerita Hyun Bin seperti dikutip Okezone dari Soompi, Selasa (18/9/2018).

"Usai (promosi) Negotiation berakhir dan sekitar minggu kedua setelah premier ketika aku melakukan promosi, promosi Rampant akan dimulai. Setelah Rampant, kemudian syuting drama dimulai," ujar Hyun Bin menjelaskan deretan jadwal pekerjaannya.

Dengan jadwal yang sedemikian padat, Hyun Bin hampir tak punya waktu untuk dirinya sendiri, termasuk untuk berkencan. Mantan kekasih Kang Sora tersebut menyatakan jika dia tak ada rencana untuk pacaran.

"Itu juga karena aku sibuk. Aku tidak punya rencana untuk berkencan," papar Hyun Bin.

Kesibukan juga lah yang sejatinya menjadi penyebab berakhirnya hubungan asmara Hyun Bin dan Kang Sora. Setahun pacaran, aktor dan aktris papan atas Korea itu mengakhiri jalinan asmara mereka pada Desember tahun lalu.

Agensi Hyun Bin secara spesifik mengatakan jika penyebab pasangan tersebut mengakhiri hubungan mereka adalah karena kesibukan masing-masing.

Baca Juga: Tunggu Hari Sabtu, Iwa K Siap Upayakan Temui Anak

"Kami telah mengonfirmasi bahwa Hyun Bin dan Kang Sora belum lama ini putus setelah merasa semakin jauh karena kesibukan masing-masing. Mereka mengakhiri hubungan dengan baik dan akan tetap saling mendukung satu sama lain," terang VAST Entertainment selaku agensi Hyun Bin kala itu.

(LID)