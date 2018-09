JAKARTA - Suami dari Zee Zee Shahab akan memulai debutnya di dunia film dengan bermain di The Sacred Riana Beginning. Seperti tertulis pada judulnya, Prabu akan beradu akting langsung dengan magician The Sacred Riana.

Pengalaman seru nan unik dirasakan oleh Prabu semenjak awal proses reading dimulai. Kesan pertama yang dirasakan oleh Prabu ketika bertemu dengan Riana adalah aneh.

Pun ketika sang asisten meminta langsung Prabu untuk tidak menyalami Riana saat pertama kali bertemu. Permintaan-permintaan aneh seperti itu terpaksa harus dilakukannya meski sebenarnya ia ingin mendekatkan diri dengan sang magician.

“Kayaknya ngeri banget mau ketemu Riana. Pas masuk ruangan ngelihat dia, empat sampai jam reading, ternyata dia memang seperti itu. Dan dia nyaman banget dengan diam seperti itu,” kata Prabu saat ditemui di konferensi pers The Sacred Riana Beginning di Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018).

Misteriusnya sosok Riana kembali berlanjut ketika Prabu dan para pemain lain melangsungkan syuting selama tiga pekan. Di situ, pria yang berprofesi sebagai anchorman ini melihat banyak keanehan lain dari sosok Riana.

“Jadi dia (kalau) makan, ya diem. Mukanya kayak gitu juga. Totally. Persis kayak gitu. Rambutnya diurai ke depan, dia bawa bonekanya ke mana-mana. Ini saya bukan mengada-ada ya,” lanjut Prabu.

Film The Sacred Riana Beginning akan bercerita tentang awal mula bagaimana Marie Antoinette Riana Grahani menjadi seorang The Sacred Riana yang kita kenal sekarang. The Sacred Riana Beginning akan dirilis pada awal tahun 2019.

(aln)