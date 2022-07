JAKARTA - Film The Sacred Riana 2: Bloody Mary akan tayang pada 28 Juli 2022 mendatang. Film sekuel The Sacred Riana: Beginning ini tentunya dibintangi mentalis, The Sacred Riana.

Billy Christian sebagai sutradara sekaligus penulis mengatakan, lokasi syuting film ini hampir secara keseluruhan dilaksanakan di Benteng Van Der Wijck, Jawa Tengah. Proses syutingnya sendiri memakan waktu hingga 18 hari.

Sepanjang syuting, para pemain film, Elina Joerg, Aisyah Aqilah, Sharon Sahertian, dan lainnya mengaku mengalami hal misterius sekaligus aneh di benteng Van Der Wijck. Pasalnya, mereka sempat kebingungan saat mengelilingi benteng ikonik kota Gombong ini.Â

"Karena kita lagi nggak take, kita iseng muter-muter. Mulai jalannya dari pintu kanan, tapi nggak kerasa muter. Keluarnya malah dari pintu kanan lagi. Harusnya kan di pintu lain. Jadi apakah ini new portal?" ucap Aisyah Aqilah dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).

"Dan fakta uniknya, benar. Katanya, kalau naik ke lantai dua akan lebih cepat lagi waktunya," tambahnya.

Terlepas dari kejadian itu, seluruh pemain mengaku merasa sangat senang bisa turut andil dalam film sekuel ini. Terlebih lokasi syutingnya berada di tempat yang bersejarah.

Ini menjadi pengalaman baru dan kebanggan tersendiri bagi mereka, termasuk Elina Joerg.

"Seru banget sih ini pertama kali syuting di Benteng Van Der Wijck karena tempatnya ada sejarah horor sendiri kan," ucap Elina.

Menariknya, Elina dan pemain lainnya mengalami pengorbanan yang cukup besar saat syuting. Pasalnya, mereka sempat digantung lebih dari 3 jam demi salah satu adegan di film tersebut. "Kita sampai digantung 3 jam lebih. Bahkan, pas break pun kita tetap digantung," ucap Elina. The Sacred Riana 2: Bloody Mary sendiri menceritakan permainan menggunakan cermin, yakni Bloody Mary yang berujung pada teror yang mencelakai siswi-siswi Elodia. Boneka Riani yang hilang dituduh menjadi dalangnya. Riana yang sedang mengungkap misteri itu pun terjebak di tengah kondisi untuk membawa pulang Riani dan menemukan jawaban atas teror yang dituduhkan kepada boneka kesayangannya.