JAKARTA - Dijuluki sebagai Master of Illusion, aksi The Sacred Riana selalu pantas untuk dinanti-nantikan. Pastinya, saat malam Grand Final Esports Star Indonesia yang akan berlangsung Sabtu 5 Desember 2020, pukul 19.00 WIB di GTV nanti, aksi magical berkelas internasional The Sacred Riana akan hadir di sela-sela kompetisi, saat perebutan tim juara dan player terbaik sedang terjadi. The Sacred Riana janjikan ilusi yang penuh kejutan, seperti apa ilusi yang akan ditampilkan?

Penampilan Tantri, Chua, Dan Cella Kotak Band juga siap membakar semangat para Grand Finalis Esports Star Indonesia. Kotak Band akan tampil di antara sesi kompetisi final para calon bintang esports Indonesia, menyuguhkan beberapa lagu yang membangun suasana malam grand final menjadi lebih semarak.

Baca Juga:

Bukan Kekuatan Gaib, Ini Rahasia di Balik Tampilan Mistis The Sacred Riana

Alami Hal Mistis saat Syuting The Sacred Riana: Beginning, Aura Kasih Makin Rajin Salat

Semarak dan penuh kejutan melengkapi puncak kompetisi Esports Star Indonesia yang penuh prediksi dan teka-teki. Siapakah yang akan mati - matian bertanding memperjuangkan gelar player terbaik (MVP) dan gelar tim juara?

Siapapun yang berhasil sebagai player terbaik (MVP) akan langsung direkrut oleh RRQ – Klub Profesional Esports Terbesar Di Indonesia, dan bagi Tim Juara pastinya akan membawa pulang hadiah uang tunai ratusan juta rupiah. Hadiah yang ditawarkan oleh GTV cukup setimpal bagi para calon bintang esports yang sudah berjuang sejak tahapan audisi hingga berhasil lolos ke babak puncak Esports Star Indonesia.

Valencia H. Tanoesoedibjo, Managing Director GTV mengungkapkan "Perkembangan e-Sports di Indonesia yang sangat luar biasa saat ini, merupakan momentum yang tepat bagi GTV untuk melahirkan bintang esports kebanggaan Indonesia”(1/12/20)

Sepuluh Grand Finalis yang tersisa telah melewati 2 bulan masa karantina, 14 episode kompetisi, hingga akhirnya mereka harus bisa membuktikan untuk tampil sebagai yang terbaik. Siapa saja mereka? Sebut saja di Tim Blue Rhinos ada Aville (Bandung), Aeden (Cimahi), JBun (Sentebang), Bankai (Jakarta) dan Maxi (Jakarta) akan melawan Tim Red Tigers yaitu : Saint de Lucaz (Bandung), Zerologic (Bandung), Cello (Jakarta), OG (Jakarta), dan Hansel (Jakarta). Berhasil tidaknya mimpi mereka menjadi bintang epsorts yang pertama akan terwujud sabtu ini.

Dipandu Boy William dan Sere Kalina, saksikan lahirnya bintang esports Indonesia yang pertama, dari reality talent search esports pertama dan satu-satunya di Indonesia, Grand Final Esports Star Indonesia hari Sabtu 05 Desember, pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @esportsstarindonesia untuk mendapatkan update terbaru, konten – konten yang menarik dan kesempatan ikutan giveaway Nobar Di Rumah Dapat Hadiah Uang Tunai Total Jutaan Rupiah.

Program Esports Star Indonesia juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com. #MLBB #GTVESPORTS #ESPORTSSTARINDONESIAGTV #MOBILELEGENDS

(aln)