View this post on Instagram

Terimakasih teman teman untuk perhatian, doa dan ucapannya agar aku lekas pulih kembali. Ngga tenang rasanya ketika harus mikirin tanggung jawab sebagai ibu, istri dan pekerja seni yang sedang dalam proses pembuatan film yang cukup menyita banyak waktu, pikiran dan tenaga, sementara aku harus ”dikarantina” untuk istirahat di rumah sakit. Tapi aku percaya, positive minds dan ditambah support dari orang orang disekitar pasti bisa sangat membantu untuk mengembalikan positive energy dari dalam dan positive energy itulah yang akan memperbaiki tubuh dan pikiran kita yang sakit. Semoga hari ini lebih baik dan bisa kembali ke set #MillyMametMovie 🧡