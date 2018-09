View this post on Instagram

Aku selalu ngerasa dari hari ke hari pasti ada cerita yang berbeda. Berarti pengalaman & pelajaran yang di ambilpun berbeda. • • Percaya ga sih Musibah adalah teguran sekaligus bukti cinta Allah sama kita ? • • Kita semua pasti pernah mendapatkan musibah. Dan itu rasanya pahit & sakit. Tapi dibalik itu semua tujuan nya hanya satu yaitu “kebaikan” Mungkin musibah terjadi karena kita terlalu focus terhadap satu hal sampai menomer dua kan atau membuat orang sakit hati. Akhirnya Allah menegur kita melalui musibah. . . Bersyukur lah bagi kita yang sedang mendapatkan musibah,berarti Allah sedang memperhatikan dan mencintai kita😊 . Selamat hari minggu❤️